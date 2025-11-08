Mạnh dạn để con không phải 'môn gì cũng giỏi, cái gì cũng biết'

Hãy mạnh dạn để con không phải môn gì cũng giỏi, môn nào cũng xuất sắc đều nhau để rồi học tập căng thẳng ngày đêm, cha mẹ cũng phải khổ sở, áp lực vì chuyện thành tích học tập của con.

Đó là những lời chia sẻ từ cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, với cha mẹ học sinh trong một tiết học mở tổ chức hôm 6.11 vừa qua.

Cô Lê Thị Thoa (bìa phải), kế bên là cô Ngô Thụy Ngọc Trân, cô Trần Thị Thục Đoan chia sẻ với các phụ huynh sau tiết học mở ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Vận động viên giành huy chương vàng cũng không phải môn nào cũng giỏi

Cô Lê Thị Thoa cho biết các tiết học mở đón chào nhiều phụ huynh với mong muốn cha mẹ hiểu với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các con sẽ được học những môn gì, tổ chức ra sao, phát triển những năng lực, phẩm chất như thế nào cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng hiểu hơn về cách đánh giá học sinh. Trong một tiết học, học sinh được hoạt động nhóm, trình bày trong nhóm, trao đổi với bạn, trình bày trước lớp, phát biểu ý kiến cá nhân. Như vậy đổi mới giáo dục không phải là chỉ thầy cô đánh giá các con, mà còn được bạn bè đánh giá và con tự đánh giá mình.

Cô hiệu trưởng nhấn mạnh, ở bậc tiểu học, học sinh không có bài tập về nhà, song các con có một số nhiệm vụ giáo dục cần hoàn thành, như xem trước bài đọc, xem lại kiến thức đã học... Đáng chú ý, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Các bài học, hoạt động giáo dục nhằm phát triển cho con một kỹ năng mới, giáo dục cho con có tinh thần trách nhiệm giúp đỡ bạn bè, lòng nhân ái... Do đó, cha mẹ đừng chỉ chăm chăm nhìn vào điểm số của con, mà cần nhìn vào những năng lực, phẩm chất của con đã tiến bộ ra sao theo thời gian.

"Ví dụ trong một lớp học có 7 bạn chậm nói, chúng ta không thể yêu cầu các bạn này đọc nhanh, viết giỏi, đọc làu làu như các bạn khác được. Nếu so sánh con mình với con nhà người ta như thế, phụ huynh sẽ thấy rất áp lực. Có thể môn này con không giỏi, nhưng sẽ có môn khác con học tốt. Thay vì nhìn thấy con nhà hàng xóm 10 điểm tiếng Việt thì con mình cũng phải như vậy, cha mẹ hãy phát hiện năng lực con mình, điều gì là thế mạnh của con để cho con bồi dưỡng", cô Thoa nói.

Các em học sinh trong tiết học mở, môn tiếng Việt hôm 6.11 ẢNH: THÚY HẰNG

"Chúng ta thấy có những vận động viên tài năng, mang huy chương vàng về cho quốc gia, nhưng không phải là môn thể thao nào họ cũng giỏi. Họ chỉ xuất sắc nhất trong môn thế mạnh của họ. Vậy thì con em mình cũng vậy, có bạn giỏi ngoại ngữ; có bạn giỏi về toán, có bạn lại có năng khiếu về mỹ thuật nhưng toán lại không xuất sắc. Vậy thì cha mẹ cùng con cố gắng, đạt yêu cầu tối thiểu cần đạt về môn toán, và phát triển những môn là thế mạnh của con", cô Thoa chia sẻ thêm.

Các giáo viên khác của Trường tiểu học Thuận Kiều, như cô Ngô Thụy Ngọc Trân, lớp 1/1; cô Trần Thị Thục Đoan, lớp 2/5 cũng mong phụ huynh đồng hành cùng việc học tập của con. Như mỗi buổi tối ngồi lại, cùng con xem lại bài, giúp con hoàn thành những nhiệm vụ giáo dục được giao. Đồng hành cha mẹ ghi nhận những tiến bộ từng ngày, mỗi ngày một chút của con, thấy vui khi biết hôm nay ngoài giờ đi học, con biết rửa chén, quét nhà, nhặt rau cho cha mẹ...

Học sinh tiểu học trong giờ học vần "uc", "ưc" ẢNH: THÚY HẰNG

Lời khuyên từ những sinh viên giỏi, gia sư xuất sắc

Hôm 7.11, bên lề sự kiện Tôn vinh gia sư 2025, gia sư Tạ Minh Hiền, sinh viên năm 3, ĐH Kinh tế TP.HCM, đang là gia sư tại eTeacher cho biết trong quá trình đi dạy kèm cho học sinh, Hiền nhận thấy học sinh đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực: từ học tập, thi cử, học thêm đến áp lực đồng trang lứa và kỳ vọng của cha mẹ. Khi việc học phải chạy theo thành tích, niềm vui trong học tập dần bị đánh mất.

Theo Tạ Minh Hiền, để cân bằng, học sinh cần đặt mục tiêu vừa sức, không so sánh mình với người khác mà nên cố gắng tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Việc sắp xếp thời gian hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và chia sẻ cảm xúc với cha mẹ, thầy cô hay bạn bè cũng rất quan trọng để giảm tải tâm lý.

Các gia sư xuất sắc được tôn vinh hôm 7.11 đưa ra những lời khuyên ý nghĩa cho các phụ huynh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Phụ huynh nên quan tâm và lắng nghe con nhiều hơn, không chỉ chú trọng điểm số mà cần hiểu con đang cảm thấy thế nào, đồng thời tạo môi trường học tập thoải mái và khuyến khích sự phát triển tự nhiên của con", nam sinh viên cho hay.

Trong khi đó, gia sư Võ Đức Hiền, sinh viên năm 4, ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng được tôn vinh gia sư xuất sắc, cho rằng học sinh nên ghi nhớ công thức để học tập hiệu quả: quản lý thời gian hợp lý, nghỉ ngơi khoa học; không so sánh mình với người khác, mỗi người có tốc độ và khả năng riêng; tâm sự với cha mẹ hoặc thầy cô khi cảm thấy quá tải; dành thời gian cho các hoạt động khác như vận động, âm nhạc, hoặc sở thích cá nhân để giải tỏa tinh thần.