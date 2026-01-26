TP.HCM rực rỡ sắc hoa đón tết ở những trường học hàng ngàn mét vuông

Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, ngôi trường công lập rộng hơn 7.500 m2 vừa có các tuần lễ "Trường mầm non rực rỡ sắc hoa" gắn với việc xây dựng không gian ươm mầm xanh dành cho các bé trong toàn trường đón tết sắp về.

Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Tân Phong, cho biết trong các tuần lễ thực hiện hoạt động này (bắt đầu từ ngày 12.1), mỗi bé mang đến trường một chậu cây xanh, chậu hoa phù hợp với môi trường mầm non (giống cây an toàn, dễ chăm sóc, màu sắc đẹp). Cô giáo đón nhận cây, hoa, nhãn ghi rõ tên bé, tên lớp, tên cây xanh của bé. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các bé tự tay sắp xếp cây xanh lên kệ, cùng cô tưới nước, nhặt lá, chăm sóc khu vườn của lớp và của trường.

Mỗi bé mang đến trường một chậu cây, hoa ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Muôn sắc hoa rực rỡ ở Trường mầm non Tân Phong ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn trường ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ngày 23.1 vừa qua, từ những chậu cây, hoa mà cô và bé cùng chăm sóc, công trình "Trường mầm non rực rỡ sắc hoa" được khánh thành. Bà Phạm Thị Hạnh Tư, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng, TP.HCM, cho hay đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với chủ trương xây dựng đô thị văn minh, môi trường xanh - sạch - đẹp và phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do các cấp phát động.

"Công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan nhà trường, mà còn thể hiện tư duy giáo dục hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm, gắn giáo dục với thực tiễn, giúp các em nhỏ được trải nghiệm, được hình thành ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và sống trách nhiệm ngay từ bậc học mầm non", bà Phạm Thị Hạnh Tư nói.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Công trình rực rỡ sắc hoa được khánh thành trong không khí chào đón tết cổ truyền ẢNH: PHƯƠNG HÀ

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Những khoảnh khắc dễ thương của cô giáo, phụ huynh và trẻ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Rực rỡ sắc hoa trong ngôi trường mầm non rộng hơn 7.500 mét vuông ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, cho biết khi thực hiện công trình Trường mầm non rực rỡ sắc hoa, điều ý nghĩa là các hoạt động giáo dục có sự gắn kết của cha mẹ và con cái; cha mẹ và nhà trường; nhà trường và xã hội.

"Hình ảnh cha mẹ cùng con nâng niu chậu hoa, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên cô giáo không chỉ thể hiện sự quan tâm đến con trẻ mà còn là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục. Thông qua những hoạt động gần gũi, thiết thực, các bé được hình thành ý thức bảo vệ môi trường, biết yêu quý cây xanh, rèn luyện tính trách nhiệm và tinh thần sẻ chia", cô Hạnh bày tỏ.

Như đang đón tết ở làng Lô Lô Chải

Những ngày này không khí Tết Nguyên đán 2026 đã rộn ràng khắp Trường mầm non Măng Non 1, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Sắc hoa rực rỡ trong khuôn viên trường mầm non rộng hơn 8.000 m2.

Cùng với đó, ngôi trường tươi đẹp này còn nổi bật với con đường nón lá, con đường rợp bóng cờ, các cảnh quan tết với vườn heo đất, khu ông đồ cho chữ; những góc tết với hoa mai, hoa đào, hoa mận, tuyết mai được trang trí trước sảnh mỗi lớp học tạo nên không gian đậm chất mùa xuân.

Không khí tết rộn ràng ở Trường mầm non Măng Non 1

Đáng chú ý, ở sân trường còn thiết kế cảnh quan mô phỏng làng Lô Lô Chải, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang, từ 1.7.2025 thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang - ngôi làng được Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) chọn là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025", tuyệt đẹp với những cành hoa mận trắng muốt, những ngôi nhà cổ kính...

Cô Bùi Cát Thụy, Hiệu trưởng Trường mầm non Măng Non 1, cho biết mỗi năm nhà trường sẽ chọn một chủ đề để trang trí không gian xuân đón tết. Năm nay, các tiểu cảnh trang trí ở trường mong muốn giới thiệu cho các trẻ vẻ đẹp quê hương, đất nước, chào đón mùa xuân đặc biệt khi đất nước - với 34 tỉnh thành sau sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Con đường rợp bóng cờ một ngày xuân ẢNH: THÚY HẰNG

Rực rỡ muôn hoa trong trường mầm non rộng hơn 8.000 mét vuông ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Các tiểu cảnh trong Trường mầm non Măng Non 1, phường Hòa Hưng ẢNH: THÚY HẰNG

Mô phỏng phố ông đồ trong không gian trường mầm non ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ nhỏ hân hoan trong các hoạt động giáo dục chào đón tết ẢNH: THÚY HẰNG

Các cô giáo như được đón tết giữa làng Lô Lô Chải ẢNH: THÚY HẰNG

Con đường nón đặc biệt ở Trường mầm non Măng Non 1, mỗi chiếc nón do cha mẹ và các bé tự vẽ

ẢNH: THÚY HẰNG



