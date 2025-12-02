Học sinh TP.HCM nghỉ tết bao nhiêu ngày trong các năm qua?

Phụ huynh học sinh đang quan tâm lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TP.HCM để có thể sớm sắp xếp mua vé tàu xe, vé máy bay nếu có ý định về quê hoặc di chuyển xa dịp này.

Cô giáo và trẻ mầm non trong một hoạt động đón tết tại trường học ẢNH: THÚY HẰNG

Công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 9 ngày liên tục

Như Thanh Niên đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (tức 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (tức mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy, kỳ nghỉ tết Bính Ngọ của công chức, viên chức kéo dài 9 ngày liên tục bao gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định của bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Học sinh TP.HCM mong nghỉ tết 16 ngày

Thống kê trong 8 năm trở lại đây, học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán (bao gồm cả các ngày nghỉ tết theo quy định và các ngày cuối tuần nếu có trong kỳ nghỉ) ít nhất là 9 ngày, nhiều nhất là 16 ngày.





TP.HCM chưa công bố lịch nghỉ tết 2026 chính thức của học sinh.

Được biết, Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến đề xuất với UBND TP.HCM về lịch nghỉ tết 2026 của học sinh TP.HCM khoảng 2 tuần.

Theo dự kiến, học sinh TP.HCM nghỉ tết từ 7.2.2026 (20 tháng chạp âm lịch) tới hết ngày 22.2.2026 (mùng 6 tháng giêng âm lịch). Như vậy nếu tính cả những ngày nghỉ tết theo quy định và những thứ bảy, chủ nhật, học sinh TP.HCM có thể được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài 16 ngày.

Hoạt động vui đón tết dân gian tại trường mầm non TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Nhiều phụ huynh TP.HCM cho biết mong thành phố sớm có thông báo chính thức về lịch nghỉ tết của học sinh để họ có thể chủ động sắp xếp, mua vé tàu xe nếu di chuyển về quê.

"Nghỉ tết 16 ngày là ổn, năm trước chỉ nghỉ 9 ngày tôi thấy ít quá, muốn cho các con về quê xa cũng khó", chị Nguyễn Thùy Vân, phụ huynh phường An Hội Tây, TP.HCM nói.

"Tôi thấy nếu học sinh TP.HCM được nghỉ tết 16 ngày là phù hợp, bởi đặc thù có nhiều gia đình có quê xa, trẻ em có thêm nhiều thời gian trải nghiệm tết bên gia đình, người thân, đây là những bài học bổ ích của các trẻ. Tuy nhiên nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích kỳ nghỉ kéo dài hơn sau tết chứ không phải nghỉ sớm quá trước tết. Vì trước tết phụ huynh vẫn phải đi làm bận rộn, trẻ được nghỉ sớm quá lại khó có người trông coi, đảm bảo an toàn, nhất là trẻ mầm non", anh Chí Hùng, trú phường Chánh Hưng, TP.HCM nêu ý kiến.