Bé trai 10 tuổi ở TP.HCM đạt 8.0 IELTS

Muốn thi IELTS để 'biết trình độ của mình đang ở đâu'

Trần Đình Hoàng Phúc, học từ lớp 1 tới hết lớp 4 tại Trường tiểu học An Bình (TP.Thủ Đức cũ, nay thuộc phường An Khánh, TP.HCM), hiện đang là học sinh lớp 5 tại một trường ngoài công lập tại phường Tân Mỹ, TP.HCM, muốn chinh phục 8.0 IELTS năm 10 tuổi.

Phúc nói với ba mẹ muốn tìm một trung tâm để bạn có thể kiểm tra đầu vào, có phương pháp học tiếng Anh đúng để đạt được mục tiêu. Mới đây, ở lần thi đầu tiên, cậu học sinh 10 tuổi đã đạt 8.0 IELTS, trong đó cả 3 kỹ năng là Reading (đọc), Listening (nghe), Speaking (nói) đều đạt 8.5; kỹ năng Writing (viết) đạt 7.0.

Trần Đình Hoàng Phúc, 10 tuổi, mới đạt 8.0 IELTS ẢNH: V.S

Phúc được ba mẹ cho học tiếng Anh từ khoảng 3 tuổi tại một số trung tâm ở TP.HCM. Phúc có thời gian tự học và học tại nhà của một cô giáo trong chung cư mình đang sống. Trước khi đi đến trung tâm ôn luyện IELTS, Phúc tự học tiếng Anh trực tuyến.



Đáng chú ý, cậu bé 10 tuổi cho hay nhiều người nghĩ rằng ba mẹ đề nghị Phúc ôn luyện và thi IELTS nhưng thực tế, Phúc là người đề nghị với gia đình. "Con muốn thi IELTS sớm, để con biết bản thân ở đâu, trình độ của mình đang ở đâu", Phúc nói.

Cách học của bé trai 10 tuổi đạt 8.0 IELTS

Phúc cho biết thích học tiếng Anh, đặc biệt thích xem các video trên nền tảng YouTube bằng tiếng Anh. Gia đình cũng tạo điều kiện để Phúc tham gia các kỳ thi toán, khoa học quốc tế và có giải thưởng.

Anh Trần Đình Hoàng Hưng, ba của Hoàng Phúc, cho biết từ năm lớp 3 (khi 8 tuổi) Phúc đã thi các chứng chỉ tiếng Anh dành cho thiếu nhi, với chứng chỉ Flyers đạt 15/15 khiên. Học sinh tiểu học này cũng đã thi hết các chứng chỉ KET, PET, FCE (đều được điểm A), sắp tới sẽ thi tiếp chứng chỉ CPE. Phúc cũng đã có chứng chỉ Cambridge bậc C1.

Anh Hưng cho hay con học tiếng Anh với phương pháp Linearthinking và thấy hiệu quả. Trái với những cách học thuộc lòng, ghi chép từ vựng vào vở rồi học thuộc thường thấy, phương pháp học tư duy giúp Phúc nhiều hơn.

Nói thêm về điểm IELTS của mình, bé trai 10 tuổi cho biết cảm thấy tiếc là điểm Writing chỉ đạt 7.0. "Khi con vào phòng thi thì thấy đề dễ hơn suy nghĩ ban đầu, con đặt mục tiêu ngay trong phòng thi là 8.5 IELTS. Nhưng tiếc là điểm Writing của con chỉ đạt 7.0, trong khi 3 kỹ năng còn lại đều 8.5 nên điểm tổng thể (overall) là 8.0", Phúc tiếc nuối.

Phúc và gia đình chụp hình kỷ niệm khi chinh phục được mục tiêu 8.0 IELTS ẢNH: V.S

Phúc nhìn nhận mình còn hạn chế về từ vựng. Song, đạt 7.0 phần viết đã là một sự tiến bộ lớn, khi trước đây chỉ đạt 5.5 điểm.

Về phần nói (Speaking), Phúc cho biết trong quá trình ôn luyện, thầy giáo đã dạy cách sử dụng ngôn ngữ dễ dùng, không khó quá so với độ tuổi, có thể không quá trang trọng nhưng dễ áp dụng, đồng thời có thể cho bạn tăng độ trôi chảy, mạch lạc.

"Các thầy cô dạy con nhiều cụm từ dễ dùng, dễ sử dụng, áp dụng được vào nhiều tình huống, nghe hay, có ý nghĩa", Phúc cho biết. Cậu học sinh 10 tuổi đạt 8.0 IELTS cũng cho biết trong tương lai muốn làm một nhà khoa học, hoặc một thông dịch viên.

Anh Hưng, ba của Phúc, cho biết gia đình rất vui khi thấy con được 8.0 IELTS và thừa nhận "Từ nhỏ đến giờ, bé có năng khiếu về ngôn ngữ. Bé học rất nhanh và luôn muốn mình được thử thách hơn".