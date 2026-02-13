Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Từ TP.HCM về quê ăn tết 2026: CSGT Cát Lái chỉ cách tránh kẹt xe

Vũ Phượng
Vũ Phượng
13/02/2026 10:30 GMT+7

CSGT Cát Lái vừa 'điểm mặt' các điểm có nguy cơ kẹt xe khi người dân TP.HCM về quê ăn Tết Bính Ngọ 2026. Dưới đây là lộ trình tránh kẹt xe.

Ngày 13.2, tức 26 tháng chạp, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu về quê, du xuân tăng cao khiến áp lực giao thông tại khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu và phà Cát Lái (khu vực thành phố Thủ Đức cũ) được dự báo sẽ tăng đột biến.

Từ TP.HCM về quê ăn tết 2026: CSGT Cát Lái chỉ cách tránh kẹt xe - Ảnh 1.

Dịp nghỉ Tết Bính Ngọ, dự báo lượng xe qua địa bàn CSGT Cát Lái đông đúc

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân di chuyển thuận lợi, Đội CSGT Cát Lái khuyến cáo, đề xuất các lộ trình thay thế nhằm tránh ùn tắc kéo dài.

Nguy cơ kẹt xe kéo dài tại nhiều "điểm nóng"

Theo Đội CSGT Cát Lái, trong đợt cao điểm Tết 2026, lượng phương tiện đổ về khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM sẽ tăng mạnh, đặc biệt là xe máy, ô tô cá nhân và xe container.

Đường Nguyễn Thị Định (hướng vào phà Cát Lái)

Đây là trục chính dẫn vào cảng Cát Lái và phà Cát Lái. Dịp tết, lượng người dân đi xe máy về Nhơn Trạch (Đồng Nai) tăng cao, cùng với dòng xe vận tải ra vào cảng khiến nguy cơ ùn ứ kéo dài nhiều giờ.

Vòng xoay Phú Hữu - Mỹ Thủy - Nút giao An Phú

Khu vực này chịu áp lực lớn từ xe container và xe du lịch đổ dồn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nếu không chủ động điều tiết, tình trạng kẹt xe dây chuyền rất dễ xảy ra.

Đội CSGT Cát Lái cho biết, các hướng di chuyển truyền thống về Đồng Nai và các tỉnh miền Trung thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải:

Mai Chí Thọ → nút giao An Phú → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây Võ Chí Công → vòng xoay Phú Hữu → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây →  vòng xoay Mỹ Thủy → phà Cát Lái → quốc lộ 51.

Đây là các tuyến huyết mạch nên nguy cơ ùn tắc rất cao trong giờ cao điểm.

Lộ trình tránh kẹt xe

Để hạn chế kẹt xe, mất thời gian chờ đợi và giảm áp lực giao thông, người dân được khuyến cáo lựa chọn các hướng sau:

Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → quốc lộ 1 Võ Chí Công → đường D2 → Đường D1 → rẽ phải vào Xa lộ Hà Nội → quốc lộ 1 Võ Chí Công → cầu Phú Mỹ → Huỳnh Tấn Phát → đi phà Cần Giờ.

Từ TP.HCM về quê ăn tết 2026: CSGT Cát Lái chỉ cách tránh kẹt xe - Ảnh 2.

Từ TP.HCM về quê ăn tết 2026: CSGT Cát Lái chỉ cách tránh kẹt xe - Ảnh 3.

Từ TP.HCM về quê ăn tết 2026: CSGT Cát Lái chỉ cách tránh kẹt xe - Ảnh 4.

Ba lộ trình tránh kẹt xe được CSGT Cát Lái khuyến cáo

ẢNH: PC08

Theo lực lượng chức năng, các tuyến này có khả năng phân luồng tốt hơn, giúp người dân tránh được "điểm nghẽn" tại vòng xoay và khu vực cảng.

CSGT khuyến cáo, bên cạnh lựa chọn lộ trình phù hợp, Đội CSGT Cát Lái nhấn mạnh người dân cần chủ động cập nhật tình hình giao thông

Thường xuyên nghe Đài VOH FM 95.6Mhz hoặc kiểm tra ứng dụng bản đồ số trước khi xuất phát để tránh đi vào khu vực đang ùn tắc.

Người dân cần tuân thủ hiệu lệnh CSGT, tuyệt đối chấp hành điều tiết tại hiện trường, không lấn làn, không đi vào làn khẩn cấp.

CSGT lưu ý, người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe, CSGT sẽ duy trì các chốt kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt dịp tết. Thông điệp được nhấn mạnh: "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Người dân cần bình tĩnh, kiên nhẫn khi xảy ra ùn ứ. Xếp hàng trật tự, không chen lấn để tránh làm tình hình thêm phức tạp.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh sự cố giao thông tại khu vực Cát Lái, người dân có thể liên hệ: trực ban Đội CSGT Cát Lái: 028 3747 1999, đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08 Zalo Official Account: "Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh".

Tin liên quan

CSGT Chợ Lớn xử phạt 5 triệu đồng một TikToker vì đăng thông tin sai quy định

CSGT Chợ Lớn xử phạt 5 triệu đồng một TikToker vì đăng thông tin sai quy định

CSGT Chợ Lớn vừa xử phạt 5 triệu đồng đối với một tài khoản TikTok vì hành vi 'thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật'.

Hàng loạt tuyến đường cấm xe ở TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa

Gần 100 xe khách chạy quá tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong

Khám phá thêm chủ đề

CSGT csgt cát lái CSGT TP.HCM kẹt xe nút giao An Phú tránh kẹt xe tết bính ngọ TP.HCM Về quê ăn tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận