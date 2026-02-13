Từ TP.HCM về quê ăn tết 2026: CSGT Cát Lái chỉ cách tránh kẹt xe

Ngày 13.2, tức 26 tháng chạp, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu về quê, du xuân tăng cao khiến áp lực giao thông tại khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu và phà Cát Lái (khu vực thành phố Thủ Đức cũ) được dự báo sẽ tăng đột biến.

Dịp nghỉ Tết Bính Ngọ, dự báo lượng xe qua địa bàn CSGT Cát Lái đông đúc ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân di chuyển thuận lợi, Đội CSGT Cát Lái khuyến cáo, đề xuất các lộ trình thay thế nhằm tránh ùn tắc kéo dài.



Nguy cơ kẹt xe kéo dài tại nhiều "điểm nóng"

Theo Đội CSGT Cát Lái, trong đợt cao điểm Tết 2026, lượng phương tiện đổ về khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM sẽ tăng mạnh, đặc biệt là xe máy, ô tô cá nhân và xe container.

Đường Nguyễn Thị Định (hướng vào phà Cát Lái)

Đây là trục chính dẫn vào cảng Cát Lái và phà Cát Lái. Dịp tết, lượng người dân đi xe máy về Nhơn Trạch (Đồng Nai) tăng cao, cùng với dòng xe vận tải ra vào cảng khiến nguy cơ ùn ứ kéo dài nhiều giờ.

Vòng xoay Phú Hữu - Mỹ Thủy - Nút giao An Phú

Khu vực này chịu áp lực lớn từ xe container và xe du lịch đổ dồn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nếu không chủ động điều tiết, tình trạng kẹt xe dây chuyền rất dễ xảy ra.

Đội CSGT Cát Lái cho biết, các hướng di chuyển truyền thống về Đồng Nai và các tỉnh miền Trung thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải:

Mai Chí Thọ → nút giao An Phú → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây Võ Chí Công → vòng xoay Phú Hữu → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → vòng xoay Mỹ Thủy → phà Cát Lái → quốc lộ 51.

Đây là các tuyến huyết mạch nên nguy cơ ùn tắc rất cao trong giờ cao điểm.

Lộ trình tránh kẹt xe

Để hạn chế kẹt xe, mất thời gian chờ đợi và giảm áp lực giao thông, người dân được khuyến cáo lựa chọn các hướng sau:

Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → quốc lộ 1 Võ Chí Công → đường D2 → Đường D1 → rẽ phải vào Xa lộ Hà Nội → quốc lộ 1 Võ Chí Công → cầu Phú Mỹ → Huỳnh Tấn Phát → đi phà Cần Giờ.

Ba lộ trình tránh kẹt xe được CSGT Cát Lái khuyến cáo ẢNH: PC08

Theo lực lượng chức năng, các tuyến này có khả năng phân luồng tốt hơn, giúp người dân tránh được "điểm nghẽn" tại vòng xoay và khu vực cảng.

CSGT khuyến cáo, bên cạnh lựa chọn lộ trình phù hợp, Đội CSGT Cát Lái nhấn mạnh người dân cần chủ động cập nhật tình hình giao thông

Thường xuyên nghe Đài VOH FM 95.6Mhz hoặc kiểm tra ứng dụng bản đồ số trước khi xuất phát để tránh đi vào khu vực đang ùn tắc.

Người dân cần tuân thủ hiệu lệnh CSGT, tuyệt đối chấp hành điều tiết tại hiện trường, không lấn làn, không đi vào làn khẩn cấp.

CSGT lưu ý, người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe, CSGT sẽ duy trì các chốt kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt dịp tết. Thông điệp được nhấn mạnh: "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Người dân cần bình tĩnh, kiên nhẫn khi xảy ra ùn ứ. Xếp hàng trật tự, không chen lấn để tránh làm tình hình thêm phức tạp.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh sự cố giao thông tại khu vực Cát Lái, người dân có thể liên hệ: trực ban Đội CSGT Cát Lái: 028 3747 1999, đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08 Zalo Official Account: "Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh".