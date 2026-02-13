Gần 100 xe khách chạy quá tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong

Trước nhu cầu người dân từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về miền Trung, miền Bắc ăn tết tăng đột biến, lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm soát tốc độ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong. Chỉ trong ngày 12.2, gần 100 trường hợp xe khách vi phạm đã bị phát hiện, xử phạt với tổng số tiền hơn 354 triệu đồng.



Xe khách chạy tới 145/90 km/giờ trên cao tốc, quá tốc độ tới 55 km/giờ ẢNH: C08

Cao tốc TP.HCM - Vân Phong được xem là huyết mạch giao thông kết nối các tỉnh phía Nam với miền Trung và miền Bắc, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và thúc đẩy giao thương liên vùng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), những ngày cận tết, lưu lượng phương tiện tăng mạnh, đặc biệt là người dân từ TP.HCM, Đồng Nai… về quê. Một số xe khách xuất hiện tình trạng quay đầu, chạy gấp để kịp đón trả khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã bố trí tuần tra, điều tiết, phân luồng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc. Đồng thời, công tác kiểm soát tốc độ được triển khai 24/24 giờ ở cả hai chiều tuyến, thay đổi linh hoạt vị trí kiểm tra, tập trung vào phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Nhiều xe khách vi phạm trên cao tốc ẢNH: C08

Theo CSGT, hành vi chạy quá tốc độ không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông khác.

Kết quả xử lý trên tuyến của CSGT cho thấy, ngày 12.2 cho thấy, 23 trường hợp vi phạm từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ; 46 trường hợp vi phạm từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ; 13 trường hợp vi phạm từ 20 km/giờ đến 35 km/giờ; 1 trường hợp vi phạm trên 35 km/giờ.

Tổng số tiền xử phạt lên tới 354.700.000 đồng.

Đáng chú ý, một xe khách chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ (ghi nhận 145/90) bị đề xuất xử phạt từ 12 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

CSGT sẽ thường xuyên thay đổi vị trí bắn tốc độ ẢNH: C08

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ nghiêm biển báo, hệ thống giám sát; toàn tuyến đã được phủ kín camera phạt nguội.

Tài xế cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn vì tốc độ càng cao, quãng đường phanh càng dài. Tuyệt đối không chạy "ép số", quay đầu đón khách sai quy định. Doanh nghiệp vận tải cần tăng cường giám sát tài xế qua hệ thống GPS, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là lốp và hệ thống phanh.

CSGT nhấn mạnh, trong dịp cao điểm tết, áp lực thời gian không thể là lý do để đánh đổi sự an toàn. "Thà chậm một phút còn hơn chậm cả đời" - thông điệp được lực lượng chức năng gửi tới các tài xế đang chở theo hàng chục sinh mạng trên mỗi chuyến xe về quê.