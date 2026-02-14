Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM đến quán nhậu dán decal nhắc 'Đã uống rượu, bia - Không lái xe'

Vũ Phượng
Vũ Phượng
14/02/2026 10:44 GMT+7

Để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan vi phạm nồng độ cồn, CSGT TP.HCM đã đến quán nhậu dán decal nhắc 'Đã uống rượu, bia - Không lái xe'.

Ngày 14.2, Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan vi phạm nồng độ cồn, đơn vị đã trực tiếp đến các quán nhậu, nhà hàng, karaoke để dán decal tuyên truyền, nhắc nhở người dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

CSGT TP.HCM đến quán nhậu dán decal nhắc 'Đã uống rượu, bia - Không lái xe' - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM đến quán nhậu, nhà hàng trực tiếp dán decal tuyên truyền "Đã uống rượu, bia - Không lái xe"

ẢNH: PC08

Theo ghi nhận, các decal được thiết kế ngắn gọn, trực quan, dễ ghi nhớ, tập trung vào thông điệp cốt lõi: "Đã uống rượu, bia - Không lái xe". Trên cơ sở đánh giá thực tiễn địa bàn, Đội CSGT Phú Lâm chủ động phối hợp với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí, đồng thời mở rộng tuyên truyền tại các khu chung cư, khu dân cư đông người.

Tại mỗi điểm đến, lực lượng CSGT trực tiếp dán decal ở những vị trí dễ quan sát như lối ra vào, quầy thanh toán, phòng chờ, thang máy… nhằm nhắc nhở người dân ngay thời điểm có khả năng sử dụng rượu, bia. Đây được xem là cách tuyên truyền "đúng lúc, đúng chỗ", tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông.

CSGT TP.HCM đến quán nhậu dán decal nhắc 'Đã uống rượu, bia - Không lái xe' - Ảnh 2.

Việc dán decal tuyên truyền ở ngay quán nhậu, nhà hàng được xem là tác động trực tiếp đến hành vi của người tham gia giao thông

ẢNH: PC08

Đại diện Đội CSGT Phú Lâm cho biết, việc triển khai decal mang ý nghĩa phòng ngừa từ sớm, từ xa, giúp người dân chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn sau khi nhậu, uống bia như nhờ người thân đưa về, sử dụng phương tiện công cộng hoặc các dịch vụ đưa đón.

Hoạt động này thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa bền vững, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và kiểm soát. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong cộng đồng.

Thời gian tới, Đội CSGT Phú Lâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình dán decal tại nhiều khu vực, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở kinh doanh và ban quản lý khu dân cư, nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức mỗi người", hướng đến mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Liên tục phát loa tuyên truyền "Đã uống rượu, bia - Không lái xe"

Dịp Tết Bính Ngọ, Đội CSGT An Lạc cũng phối hợp công an địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe loa trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và khu vực tập trung đông người để kéo giảm tai nạn giao thông liên quan vi phạm nồng độ cồn.

Hoạt động tập trung truyền tải thông điệp "Đã uống rượu, bia - Không lái xe", vận động người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng đồ uống có cồn, qua đó hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng.

CSGT TP.HCM đến quán nhậu dán decal nhắc 'Đã uống rượu, bia - Không lái xe' - Ảnh 3.

CSGT An Lạc cùng công an địa phương phát loa tuyên truyền vào tận các khu dân cư

ẢNH: PC08

Theo lực lượng chức năng, thời điểm giáp tết, nhu cầu đi lại, gặp gỡ, liên hoan, tiệc tùng tăng cao, kéo theo nguy cơ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ việc sử dụng rượu, bia, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, liên tục và rộng khắp bằng xe loa lưu động, lực lượng CSGT mong muốn tác động trực tiếp đến nhận thức người dân, từng bước hình thành thói quen "đã uống rượu, bia thì không lái xe", góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; lựa chọn phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân đưa đón, đồng thời tích cực nhắc nhở người thân, bạn bè cùng thực hiện để mỗi chuyến đi trong dịp tết đều an toàn.

Bình luận (0)

