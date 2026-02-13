Thi công cao tốc xuyên tết, công nhân được chi thêm 300.000 đồng/ngày

Ngày 13.2, ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng đoàn công tác đã đến công trường để kiểm tra tiến độ, động viên và tặng quà tết cho kỹ sư, công nhân của gói thầu số 42, thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tiến độ dự án cao tốc, sáng 13.2 ẢNH: TRẦN NGỌC

Thượng tá Trần Xuân Đại, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 11, đơn vị thi công gói thầu số 42, cho hay gói thầu dài hơn 17 km, đến nay đạt khoảng 75% hợp đồng, vượt tiến độ so với kế hoạch.

Sau tết, đơn vị thi công sẽ triển khai thảm nhựa lớp 2 để hoàn thiện mặt đường và tổ chức thi công các đoạn còn lại, phấn đấu đến ngày 30.4 hoàn thành các mũi thi công chính và thảm nhựa đồng loạt.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang tặng quà tết cho công nhân, kỹ sư thi công xuyên tết ẢNH: TRẦN NGỌC

Trên công trường hiện có gần 200 cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân, cùng 150 đầu xe và thiết bị cơ giới, chia thành 10 mũi thi công. Theo ông Trần Xuân Đại, ngoài tiền lương theo quy định, nhà thầu chi thêm 300.000 đồng/người/ngày cho công nhân làm việc trong những ngày tết để động viên anh em.

Nhịp độ thi công được duy trì liên tục cả ngày lẫn đêm để sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác ẢNH: TRẦN NGỌC

Phải hoàn thành cao tốc trong tháng 6.2026

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức biểu dương tinh thần trách nhiệm của người lao động trên công trường và đề nghị đơn vị thi công tăng tốc làm xuyên tết, đạt và vượt tiến độ đề ra; đảm bảo chất lượng công trình, đúng tiêu chuẩn thiết kế để hoàn thành 57 km cao tốc đoạn qua địa bàn An Giang vào tháng 6.2026 theo đúng cam kết với Thủ tướng.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang dần hoàn thiện để đưa vào khai thác trong tháng 6.2026 ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh An Giang, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang (dự án thành phần 1) dài 57 km đã hoàn thành hơn 75%, vượt kế hoạch đề ra.

Sau khi dự án được thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12.2025, hiện 4 gói thầu của dự án thành phần 1 đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa vào khai thác ngày 30.6.2026. Toàn dự án thành phần 1 có hơn 200 cán bộ, công nhân và kỹ sư đăng ký thi công xuyên tết.

Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, lì xì công nhân, kỹ sư làm việc tại công trường xuyên Tết Nguyên đán.