Đà Nẵng: Cầu Rồng phun nước, phun lửa liên tục 10 đêm xuyên Tết Bính Ngọ

Ngày 3.2, UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức phun nước, phun lửa tại cầu Rồng và vận hành quay nhịp cầu Sông Hàn (để thông thuyền trên sông Hàn) nhằm phục vụ nhân dân và du khách vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức phun nước, phun lửa cầu Rồng vào các đêm từ 13 – 22.2 (tức từ ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Riêng đêm 16.2 (29 tháng chạp năm Ất Tỵ, đêm giao thừa), cầu Rồng chỉ thực hiện phun nước vào thời điểm 24 giờ.

Cầu Rồng ở TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Việc quay nhịp thông thuyền cầu Sông Hàn cũng được tổ chức vào các đêm 14 và 15.2 (tức ngày 27 và 28 tháng chạp năm Ất Tỵ), các đêm 17 và 18.2 (tức mùng 1 và mùng 2 tháng giêng năm Bính Ngọ), các đêm 21 và 22.2 (tức mùng 5 và mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Công an TP.Đà Nẵng được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho phương tiện và nhân dân trong suốt thời gian tổ chức phun nước, phun lửa cầu Rồng và quay nhịp cầu sông Hàn.