Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đà Nẵng: Cầu Rồng phun nước, phun lửa liên tục 10 đêm xuyên Tết Bính Ngọ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/02/2026 19:04 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành lịch vận hành phun nước, phun lửa cầu Rồng và quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 3.2, UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức phun nước, phun lửa tại cầu Rồng và vận hành quay nhịp cầu Sông Hàn (để thông thuyền trên sông Hàn) nhằm phục vụ nhân dân và du khách vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức phun nước, phun lửa cầu Rồng vào các đêm từ 13 – 22.2 (tức từ ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Riêng đêm 16.2 (29 tháng chạp năm Ất Tỵ, đêm giao thừa), cầu Rồng chỉ thực hiện phun nước vào thời điểm 24 giờ.

Đà Nẵng: Cầu Rồng phun nước, phun lửa liên tục 10 đêm xuyên Tết Bính Ngọ- Ảnh 1.

Cầu Rồng ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Việc quay nhịp thông thuyền cầu Sông Hàn cũng được tổ chức vào các đêm 14 và 15.2 (tức ngày 27 và 28 tháng chạp năm Ất Tỵ), các đêm 17 và 18.2 (tức mùng 1 và mùng 2 tháng giêng năm Bính Ngọ), các đêm 21 và 22.2 (tức mùng 5 và mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Công an TP.Đà Nẵng được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho phương tiện và nhân dân trong suốt thời gian tổ chức phun nước, phun lửa cầu Rồng và quay nhịp cầu sông Hàn.

Tin liên quan

Lắp hệ thống âm thanh, tăng 3 đêm/tuần phun lửa, nước tại cầu Rồng, Đà Nẵng

Lắp hệ thống âm thanh, tăng 3 đêm/tuần phun lửa, nước tại cầu Rồng, Đà Nẵng

UBND TP. Đà Nẵng vừa có ý kiến thống nhất với đề xuất của Sở GTVT TP về việc điều chỉnh tăng số ngày phun nước, phun lửa cầu Rồng trong tuần.

Hơn 9 tỉ đồng để cầu Rồng 'khoác áo mới' đón Tết Bính Thân

Đà Nẵng: Thêm phố đi bộ Bạch Đằng giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng tết bính ngọ cầu Rồng phun lửa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận