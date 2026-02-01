Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm dừng lưu thông xe 5 trục trên con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/02/2026 17:01 GMT+7

Tuyến QL14D, được mệnh danh là con đường 'đau khổ' nhất TP.Đà Nẵng, sẽ chính thức tạm dừng lưu thông đối với xe 5 trục trở lên từ ngày 7 - 25.2 để chuẩn bị các thủ tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp.

Ngày 1.2, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho hay đã có văn bản tạm dừng lưu thông một số loại phương tiện trên QL14D đi qua các xã vùng cao trên địa bàn thành phố nối với cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, hiện nay QL14D hư hỏng rất nặng, sở đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong lúc chờ thành phố chuẩn bị các thủ tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

Tạm dừng lưu thông đối với xe 5 trục trên con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng - Ảnh 1.

QL14D bị băm nát bởi xe chở hàng tải trọng lớn qua cửa khẩu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên QL14D hết sức khó khăn do có nhiều xe tải nặng chở quặng, nguyên vật liệu lưu thông, khiến tình trạng hư hỏng tái diễn liên tục.

Vì vậy, Sở Xây dựng sẽ cho tạm dừng lưu thông trên QL14D từ ngày 7 - 25.2 (tức ngày 20 tháng chạp đến mùng 9 tháng giêng âm lịch) đối với các xe vận tải từ 5 trục trở lên. Các phương tiện khác lưu thông bình thường.

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp vận tải có phương tiện lưu thông trên QL14D sắp xếp kế hoạch vận chuyển và tạm dừng lưu thông theo thời gian đã định.

Như Thanh Niên đã thông tin, giữa tháng 7.2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương để đầu tư nâng cấp QL14D.

Dự án này được xem là nhiệm vụ cấp bách, có tổng mức đầu tư lên đến 4.518 tỉ đồng và thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2027.

Tuyến QL14D nối từ đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Bến Giằng, TP.Đà Nẵng) đi lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ở biên giới Việt - Lào, có chiều dài khoảng 74,4 km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Sau thời gian dài phải "oằn mình" gánh hàng trăm chuyến xe chở hàng tải trọng lớn quá cảnh qua cửa khẩu, tuyến đường hư hỏng nặng. Nhiều đoạn đầy "ổ voi" chứa nước, mặt đường chẳng khác nào "ruộng cày", trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân lẫn cánh tài xế trong thời gian dài.

Nhiều người gọi QL14D là con đường "đau khổ" nhất Đà Nẵng và vô cùng lo lắng mỗi lần lưu thông qua đây.

Tin liên quan

Đà Nẵng lập tổ công tác đặc biệt xử lý dự án cải tạo, nâng cấp QL14D

Đà Nẵng lập tổ công tác đặc biệt xử lý dự án cải tạo, nâng cấp QL14D

TP.Đà Nẵng sẽ thành lập một tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp QL14D, tuyến đường huyết mạch dẫn lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

QL14D xuống cấp, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị bổ sung 145 tỉ đồng bảo trì

'Vướng' 773 ha rừng, Quảng Nam kiến nghị dừng đầu tư tuyến QL14D theo hình thức PPP

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng con đường đau khổ QL14D hư hỏng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận