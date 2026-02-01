Tạm dừng lưu thông xe 5 trục trên con đường 'đau khổ' nhất Đà Nẵng

Ngày 1.2, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho hay đã có văn bản tạm dừng lưu thông một số loại phương tiện trên QL14D đi qua các xã vùng cao trên địa bàn thành phố nối với cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, hiện nay QL14D hư hỏng rất nặng, sở đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong lúc chờ thành phố chuẩn bị các thủ tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

QL14D bị băm nát bởi xe chở hàng tải trọng lớn qua cửa khẩu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên QL14D hết sức khó khăn do có nhiều xe tải nặng chở quặng, nguyên vật liệu lưu thông, khiến tình trạng hư hỏng tái diễn liên tục.

Vì vậy, Sở Xây dựng sẽ cho tạm dừng lưu thông trên QL14D từ ngày 7 - 25.2 (tức ngày 20 tháng chạp đến mùng 9 tháng giêng âm lịch) đối với các xe vận tải từ 5 trục trở lên. Các phương tiện khác lưu thông bình thường.

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp vận tải có phương tiện lưu thông trên QL14D sắp xếp kế hoạch vận chuyển và tạm dừng lưu thông theo thời gian đã định.

Như Thanh Niên đã thông tin, giữa tháng 7.2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương để đầu tư nâng cấp QL14D.

Dự án này được xem là nhiệm vụ cấp bách, có tổng mức đầu tư lên đến 4.518 tỉ đồng và thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 - 2027.

Tuyến QL14D nối từ đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Bến Giằng, TP.Đà Nẵng) đi lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ở biên giới Việt - Lào, có chiều dài khoảng 74,4 km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Sau thời gian dài phải "oằn mình" gánh hàng trăm chuyến xe chở hàng tải trọng lớn quá cảnh qua cửa khẩu, tuyến đường hư hỏng nặng. Nhiều đoạn đầy "ổ voi" chứa nước, mặt đường chẳng khác nào "ruộng cày", trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân lẫn cánh tài xế trong thời gian dài.

Nhiều người gọi QL14D là con đường "đau khổ" nhất Đà Nẵng và vô cùng lo lắng mỗi lần lưu thông qua đây.