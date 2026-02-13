Hơn 2.600 công nhân làm việc xuyên tết tại các công trình APEC 2027

Ngày 13.2, Tập đoàn Sun Group cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, có hơn 2.600 công nhân ở lại làm việc xuyên tết tại các công trình phục vụ APEC 2027.

Nhân công hùng hậu bám công trường xuyên tết

Theo đó, tại dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, có hơn 1.447 công nhân và 150 cán bộ nhân viên thuộc đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các nhà thầu, tư vấn giám sát và ban quản lý dự án.

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những dự án trọng điểm quốc gia phục vụ APEC 2027, đòi hỏi tiến độ gắt gao, về đích vào ngày 31.12.2026. Do đó, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự án tiếp tục tổ chức thi công với lực lượng nhân công quy mô lớn.

Những công nhân làm việc xuyên tết tại các công trình phục vụ APEC 2027 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trong khi đó, dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC và nhà biểu diễn đa năng, các nhà thầu tiếp tục tổ chức thi công xuyên tết với lực lượng gần 1.000 nhân sự.

Trong dịp tết, công tác thi công tập trung chủ yếu vào kết cấu phần thô, nhằm tạo điều kiện mặt bằng và tiến độ đáp ứng kịp thời cho công tác lắp dựng kết cấu thép trong giai đoạn tiếp theo. Với phương án tăng cường nhân lực, tăng ca liên tục, phần kết cấu thép của Trung tâm hội nghị và triển lãm dự kiến sẽ lắp dựng được 4 nhịp giàn, qua đó rút ngắn đáng kể tiến độ tổng thể của dự án.

Ngoài ra, dự án đường tỉnh 975 (kết nối từ Cảng hàng không Phú Quốc đến Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, chiều dài 17,7km) cũng duy trì 84 nhân sự thuộc 3 nhà thầu.

Sức "nóng" tại các dự án APEC 2027

Theo ông Nguyễn Tiến Hợp, Phó giám đốc Ban điều hành các dự án PPP APEC 2027 - Tập đoàn Sun Group, dự án có rất nhiều công việc đang triển khai cùng lúc, như: thi công đào bóc hữu cơ 12,5/19,26 km, dọn dẹp - phát hoang 15,5/19,26 km, tháo dỡ vỉa hè cũ, đào hạ và đắp nền đường. Đồng thời, tập kết máy móc tại cầu số 1 và số 3, lắp đặt hào kỹ thuật, cống thoát nước mặt và đào đắp đất đá nền đường, rải móng cấp phối đá dăm.

Dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC được thi công xuyên tết ẢNH: HOÀNG TRUNG

"Việc duy trì thi công xuyên tết giúp tận dụng được những ngày thời tiết đẹp nhất để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, giúp nâng cao tinh thần của cán bộ nhân viên khối xây dựng Sun Group và các nhà thầu, tạo đà ngay sau tết, không chậm trễ một ngày. Việc các cán bộ nhân viên của chúng tôi thi công xuyên tết cũng cho thấy khí thế và sức nóng tại các công trình APEC 2027 - dự án trọng điểm quốc gia tại Phú Quốc", ông Hợp cho hay.

Tại công trường thi công Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, anh Lê Hoàng Minh (33 tuổi, quê ở An Giang) cho biết, anh ra Phú Quốc làm công nhân công trình hơn 6 tháng nay. "Nhiều anh em ở lại làm xuyên tết nên tôi cũng quyết định ở lại. Tôi còn độc thân, tranh thủ làm kiếm tiền", anh Minh nói.

Chị Lê Thị Hằng (58 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng quyết định tết này ở lại làm việc và đón tết cùng anh chị em công nhân. "Ở quê, tôi có 2 con gái, đều mong mẹ về ăn tết cùng. Khoảng 10 ngày trước, tôi có gọi điện báo tết này không về. Các con nghe xong buồn và khóc khiến tôi cũng bối rối. Nhưng biết làm sao, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nên phải tranh thủ làm xuyên tết để kiếm tiền trang trải chi phí và nuôi con", chị Hằng chia sẻ.