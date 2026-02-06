Loạt quán ăn ở TP.HCM dán bảng bán xuyên tết: Có tăng giá không?

Ghi nhận của Thanh Niên dọc đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) thời điểm này, nhiều hàng quán nằm san sát nhau dán bảng thông báo với nội dung "bán xuyên tết", "phục vụ xuyên tết"...

"Lần đầu bán xuyên tết, không biết thế nào!"

Phía trước quán lẩu bò và đồ nướng Khang Huy, cơ sở nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc có dán dòng chữ nổi bật trên biển hiệu: "Quán bán xuyên tết" thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Nhiều quán ăn tại TP.HCM thông báo bán xuyên tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Thảo Vy, phía quán cho biết quán ăn của gia đình mình mới mở cách đây khoảng 5 tháng, đây là lần đầu tiên chị quyết định bán xuyên tết nên không biết tình hình kinh doanh dịp này thế nào.

"Hiện tại, bên mình bán từ 17 giờ đến khoảng 3 - 4 giờ sáng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay dự kiến vẫn giữ nguyên giờ bán này. Lẩu bò bên mình có giá 200.000 đồng - 400.000 đồng tùy nhu cầu của khách, tuy nhiên quán vẫn chưa quyết định được sẽ phụ thu dịp tết thế nào. Tuy nhiên, vì lương nhân viên tăng lên nhiều lần nên quán có tăng giá chút ít", chị chia sẻ.

Cách quán lẩu bò này không xa, một quán bò né cũng dán bảng thông báo phục vụ xuyên tết theo khung giờ từ 6 giờ sáng đến 0 giờ. Một nhân viên cho biết dịp Tết Nguyên đán năm nay, chị dự định sẽ ở lại làm để kiếm thêm thu nhập.

Những quán bán xuyên tết tại TP.HCM được nhiều thực khách quan tâm ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo nhân viên, dù là dịp tết tuy nhiên nhu cầu của khách vẫn cao. Đó là lý do mà chủ quán ăn quyết định mở bán xuyên tết để phục vụ cho nhu cầu của khách cũng như có thêm nguồn thu vào ngày tết.

"Tết, nhiều quán sẽ đóng cửa nên mình bán thì khách sẽ đông hơn, kinh nghiệm mình làm quán tết nhiều năm là như vậy. Sau tết, tất nhiên mình sẽ xin nghỉ vài ngày để đi chơi", chị chia sẻ thêm.

Nhiều hàng quán TP.HCM thông báo hoạt động xuyên tết

Chị Eley Nhung Rousselin, chủ nhà hàng Lulis's Kitchen nằm trên đường Pasteur, phường Sài Gòn cho biết dịp tết năm nay, chị tiếp tục mở bán xuyên tết để phục vụ cho nhu cầu của thực khách tại TP.HCM.

Nhà hàng chuyên bán các món ăn truyền thống, đón phần lớn khách Tây cũng như khách Việt. Trước đó, chị cũng đã tìm thêm nhân viên để có sự chuẩn bị chu đáo nhất khi hoạt động trong những ngày tết sắp tới.

Tương tự, một quán phở nằm ở phường Tân Hưng (Q.7 cũ) cũng chia sẻ lên mạng xã hội thông báo bán xuyên tết của mình. Quán cũng cho biết sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi dịp này cho khách.

Một nhà hàng tại khu vực Chợ Lớn thông báo phục vụ xuyên tết ẢNH: CAO AN BIÊN

"Quán mở bán xuyên tết, phục vụ liên tục để cả nhà đi chơi tết, chúc tết vẫn có chỗ ăn ngon, ấm bụng. Dù là sáng sớm khai xuân hay chiều tối sum họp, tụi mình vẫn sẵn sàng lên món nóng hổi cho bạn. Xuyên suốt dịp tết, quán tập trung phục vụ các món phở bò và lẩu bò truyền thống, giữ trọn hương vị quen thuộc, chất lượng như mọi ngày", quán giới thiệu.

Trong khi đó, một thương hiệu quán ăn nổi tiếng chuyên bán các món Việt truyền thống ở TP.HCM có tới 10 chi nhánh cũng thông báo lịch hoạt động tết, trong đó có 8 cơ sở bán xuyên tết và 2 cơ sở còn lại nghỉ tết từ ngày 17.2 dương lịch.

Tiệm lẩu gà lá é ở TP.HCM cho biết sẽ bán dịp tết này ẢNH: CAO AN BIÊN

Ở TP.HCM dịp tết năm nay, anh Tấn Thông (34 tuổi) sống ở phường Bình Đông cho biết anh cũng đã có cho mình danh sách những quán "ruột" bán xuyên tết. Anh kể thường vào dịp này, bên cạnh những bữa ăn ấm áp bên gia đình, anh cũng hay dẫn cả nhà đi ăn bên ngoài để thay đổi không khí.

Bạn có biết những quán ăn nào bán xuyên tết tại TP.HCM? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.