Quán ăn 'huyền thoại' ở TP.HCM đóng cửa vĩnh viễn trước tết, bà chủ chia sẻ xúc động

Như Thanh Niên đã thông tin, câu chuyện về quán ăn 47 của bà Nguyễn Thị Nghĩa (64 tuổi) nằm trên đường Phó Đức Chính thuộc phường Gia Định, TP.HCM (Q.Bình Thạnh cũ) đóng cửa vĩnh viễn nhận được sự quan tâm của độc giả.

Quán ăn của bà Nghĩa được xem là địa chỉ ẩm thực "huyền thoại" của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên tại TP.HCM ẢNH: BÍCH NGỌC

Quán ăn đã hoạt động hơn 2 thập kỷ, nổi tiếng với câu chuyện bà chủ quán đọc rap tính tiền siêu độc đáo nói lời tạm biệt khiến nhiều người tiếc nuối vì đây là quán ăn "huyền thoại" của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên chuyên bán các món ăn vặt.

Trong chia sẻ mới nhất với phóng viên, bà Nghĩa cho biết dự kiến vào ngày 11.2 tới đây, tức ngày 24 tháng chạp, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ là ngày bán cuối cùng của quán ăn này.

Khách mong bà chủ "đừng nghỉ bán"

Theo lời bà Nghĩa, trong những ngày hoạt động cuối cùng này, nhiều khách vẫn ghé ủng hộ bằng những tình cảm thật đẹp. "Có những cháu sống gần đây, cũng ở trong xóm nói rằng: "Bà ơi! Bà đừng nghỉ nha bà!", nghe mà thương đứt ruột!", bà chủ xúc động kể.

Từ cuối năm ngoái, khi hay tin bà chủ quán sắp "về hưu" để nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc miệt mài, khách kéo đến nhiều hơn, dẫu bình thường đã rất đông đúc. Trong đó, có những khách đã ăn mấy chục năm nhưng lâu chưa ghé nay tìm về quán ôn lại kỷ niệm xưa, có nhiều người là khách quen và có cả những khách lần đầu tìm tới vì tò mò.

Bà Nghĩa dự định bán tới ngày 24 tết ẢNH: BÍCH NGỌC

Quán ăn vặt ‘đọc rap tính tiền’ sắp đóng cửa: ‘Mệt lắm rồi, mình cũng phải nghỉ ngơi’

Anh Trung Nghĩa (27 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết sẽ ghé tới quán ăn trong ít ngày tới, trước khi về quê nghỉ tết. Anh kể bản thân cũng ít nhiều có những kỷ niệm với quán ăn này.

"Hồi sinh viên, mình cũng thường ghé ăn, dù trường mình học cũng không gần quán lắm. Sau này đi làm, ít khi mình ghé lại. Mình nghĩ ghé ủng hộ quán trong những ngày hoạt động cuối cùng này cũng là lời tạm biệt thật đẹp với ký ức thời sinh viên của mình", anh chia sẻ.

Cách đây ít ngày, cuối tháng 1.2026, sau gần 4 thập kỷ gắn bó với thực khách, nhà hàng Thanh Niên ở ngay trung tâm đắc địa của TP.HCM tại số 11 Nguyễn Văn Chiêm, phường Sài Gòn (Q.1 cũ) chính thức nói lời tạm biệt, khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, anh Lý Chánh, chủ nhà hàng Thanh Niên cho biết lời tạm biệt của nhà hàng sau hơn 3 thập kỷ hoạt động để nhường mặt bằng cho các dự án xây dựng của TP.HCM.

Nhà hàng Thanh Niên nổi tiếng cũng vừa nói lời tạm biệt thực khách ẢNH: NHTN

Phía nhà hàng đã có những dòng nhắn nhủ đầy xúc động: "36 năm đủ dài để một con người trưởng thành và cũng đủ lâu để một hành trình lưu lại trong ký ức. Nhà hàng Thanh Niên sẽ chính thức nói lời tạm biệt vào ngày 13.2.2026 (26 tết). Bằng niềm vinh hạnh và sự cảm kích, chúng tôi, đội ngũ nhân viên có mặt từ ngày đầu rất hân hạnh cùng quý khách lưu lại những hương vị được gìn giữ hơn ba thập kỷ. Và đã đến lúc hành trình ấy chuyển giao để chuẩn bị cho những điều mới mẻ, tinh hoa hơn trong thời gian sắp tới".

Bạn nghĩ gì khi nhiều nhà hàng, quán ăn nổi tiếng nói ở TP.HCM nói lời tạm biệt với thực khách trước thềm Tết Nguyên đán? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.