Sau chỉ đạo của Chính Phủ: An Giang khẩn trương cung cấp vật liệu phục vụ công trình APEC 2027

UBND tỉnh An Giang ngày 20.1 đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện việc rà soát, cung cấp vật liệu xây dựng (cát, đá) cho các công trình phục vụ APEC 2027 và các công trình trọng điểm quốc gia (các đường cao tốc, sân bay, cảng biển…), đầu tư công trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

An Giang khẩn trương chỉ đạo cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc ẢNH: NA

Cụ thể, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu thực tế về vật liệu xây dựng (cát, đá) đối với các công trình phục vụ APEC 2027, các công trình trọng điểm quốc gia (các đường cao tốc, sân bay, cảng biển….) và các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện trước ngày 21.1.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát ngay trữ lượng khoáng sản (cát, đá) có thể khai thác, trên cơ sở đó huy động tối đa năng lực khai thác, vận chuyển đối với các mỏ còn trữ lượng để cung cấp kịp thời cho các công trình nói trên; trong đó tổ chức làm việc với các chủ đầu tư đã được cấp phép khai thác mỏ thương mại để cung cấp kịp thời cho các công trình; thời gian thực hiện trước ngày 22.1. Đối với các khu mỏ đã được cấp phép nhưng hết hạn hoặc hết trữ lượng khai thác thực hiện tổ chức thăm dò nhanh nhất. Trên cơ sở đó, thực hiện quy trình thủ tục cấp mỏ và giao sản lượng cụ thể để các chủ đầu tư, nhà thầu đã trúng thầu thi công các dự án, công trình phục vụ APEC 2027, các công trình trọng điểm quốc gia và công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh khai thác; đảm bảo khoáng sản (cát, đá) được khai thác, sử dụng đúng mục đích, kịp thời phục vụ các công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành, không qua trung gian; thời gian thực hiện trước ngày 23.1.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh xử lý các nội dung: Cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn, xã Kiên Lương với diện tích 7,9 ha; lựa chọn Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Kiên Giang để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Trà Đuốc Lớn, xã Kiên Lương; cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại núi Trà Đuốc Lớn từ cote -10m đến cote -60m thuộc xã Kiên Lương cho Công ty TNHH An Phát theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 892-CV/ĐU ngày 19.1 và Ban Thường vụ Tỉnh tại Thông báo kết luận số 142-TB/TU ngày 16.1; thời gian thực hiện trước ngày 23.1.

Giao Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khai thác, chế biến khoáng sản tại khu mỏ đá vôi núi Nhà Vô và khu mỏ đá vôi núi Cà Đa, phường Tô Châu của Công ty TNHH Hữu Dương; thời gian thực hiện trước ngày 25.1.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành và UBND tỉnh An Giang có giải pháp khắc phục ngay tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng đang là rào cản đe dọa tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.1.



