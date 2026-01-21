Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sau chỉ đạo của Chính Phủ: An Giang khẩn trương cung cấp vật liệu phục vụ công trình APEC 2027

Mai Phương
Mai Phương
21/01/2026 08:06 GMT+7

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở ngành thực hiện hàng loạt công việc để cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ APEC 2027.

UBND tỉnh An Giang ngày 20.1 đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện việc rà soát, cung cấp vật liệu xây dựng (cát, đá) cho các công trình phục vụ APEC 2027 và các công trình trọng điểm quốc gia (các đường cao tốc, sân bay, cảng biển…), đầu tư công trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sau chỉ đạo của Chính Phủ: An Giang khẩn trương cung cấp vật liệu phục vụ công trình APEC 2027- Ảnh 1.

An Giang khẩn trương chỉ đạo cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

ẢNH: NA

Cụ thể, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu thực tế về vật liệu xây dựng (cát, đá) đối với các công trình phục vụ APEC 2027, các công trình trọng điểm quốc gia (các đường cao tốc, sân bay, cảng biển….) và các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện trước ngày 21.1.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát ngay trữ lượng khoáng sản (cát, đá) có thể khai thác, trên cơ sở đó huy động tối đa năng lực khai thác, vận chuyển đối với các mỏ còn trữ lượng để cung cấp kịp thời cho các công trình nói trên; trong đó tổ chức làm việc với các chủ đầu tư đã được cấp phép khai thác mỏ thương mại để cung cấp kịp thời cho các công trình; thời gian thực hiện trước ngày 22.1. Đối với các khu mỏ đã được cấp phép nhưng hết hạn hoặc hết trữ lượng khai thác thực hiện tổ chức thăm dò nhanh nhất. Trên cơ sở đó, thực hiện quy trình thủ tục cấp mỏ và giao sản lượng cụ thể để các chủ đầu tư, nhà thầu đã trúng thầu thi công các dự án, công trình phục vụ APEC 2027, các công trình trọng điểm quốc gia và công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh khai thác; đảm bảo khoáng sản (cát, đá) được khai thác, sử dụng đúng mục đích, kịp thời phục vụ các công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành, không qua trung gian; thời gian thực hiện trước ngày 23.1.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh xử lý các nội dung: Cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn, xã Kiên Lương với diện tích 7,9 ha; lựa chọn Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Kiên Giang để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Trà Đuốc Lớn, xã Kiên Lương; cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại núi Trà Đuốc Lớn từ cote -10m đến cote -60m thuộc xã Kiên Lương cho Công ty TNHH An Phát theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 892-CV/ĐU ngày 19.1 và Ban Thường vụ Tỉnh tại Thông báo kết luận số 142-TB/TU ngày 16.1; thời gian thực hiện trước ngày 23.1.

Giao Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khai thác, chế biến khoáng sản tại khu mỏ đá vôi núi Nhà Vô và khu mỏ đá vôi núi Cà Đa, phường Tô Châu của Công ty TNHH Hữu Dương; thời gian thực hiện trước ngày 25.1.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành và UBND tỉnh An Giang có giải pháp khắc phục ngay tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng đang là rào cản đe dọa tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25.1.


Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo khẩn tiến độ các dự án APEC 2027 sau phản ánh của Thanh Niên

Thủ tướng chỉ đạo khẩn tiến độ các dự án APEC 2027 sau phản ánh của Thanh Niên

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh Niên về tiến độ của các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

vật liệu xây dựng APEC 2027 AN GIANG phú quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận