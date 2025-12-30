Tạm biệt năm 2025: Mạng xã hội ngập tràn lời chia tay, gửi gắm hy vọng năm mới

Với những bài đăng tạm biệt năm 2025, không ít người chọn cách nhìn lại hành trình bằng dòng trạng thái ngắn gọn. Có người bày tỏ sự biết ơn vì vẫn giữ được sức khỏe, gia đình hạnh phúc sau một năm nhiều vất vả. Có người thừa nhận năm 2025 không trọn vẹn nhưng vẫn xem đó là khoảng thời gian quý giá có nhiều kỷ niệm.



"Cảm ơn vì bản thân đã cố gắng"

Trang Fanpage có tên E.B.Đ.L có 10.000 người theo dõi đăng tải dòng trạng thái cảm ơn 2025 vì không quá dịu dàng nhưng đủ chân thật để khiến bản thân trưởng thành hơn. Người viết cảm ơn những ngày mệt mỏi đã giúp mình học cách chậm lại, biết lắng nghe bản thân và trân trọng những điều tưởng như rất nhỏ.

Nhiều bài đăng tạm biệt năm 2025 xuất hiện trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

"Cảm ơn những mất mát, vì nhờ đó mình hiểu ai là người thật sự ở lại. Cảm ơn những lần vấp ngã, vì nhờ đó mình biết đứng dậy bằng đôi chân của chính mình. Cảm ơn những người đã đến, cảm ơn những người đã rời đi và cảm ơn những ai vẫn lặng lẽ đồng hành, dù không nói nhiều. Cảm ơn bản thân, vì đã cố gắng hết sức trong khả năng, không bỏ cuộc, dù có lúc rất muốn buông. Không phải mọi thứ đều như mong muốn, nhưng đến hiện tại mình vẫn còn ở đây, vẫn sống, vẫn cố gắng, và vẫn học cách thương bản thân hơn một chút. Mình không mong năm sau dễ dàng hơn, chỉ mong trái tim đủ vững vàng để đi tiếp với niềm tin dịu dàng hơn. Tạm biệt năm 2025!", người viết bày tỏ.

Nhiều người gửi lời chúc năm mới 2026 đến mọi người trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản Trần Ngọc Hà viết lên trang Facebook bày tỏ lời cảm ơn bản thân vì đã kiên cường vượt qua những trở ngại trong năm qua. "Cảm ơn chính mình vì đã đặt xuống được vài vết thương cũ, không còn cố chấp như xưa. Cảm ơn chính bản thân mình, vì biết mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Hy vọng rằng năm sau, chúng ta sẽ ổn hơn, có những năm tháng vô ưu, trọn đời bình yên. Chúng ta sắp phải tạm biệt nhau rồi năm 2025!", chị Ngọc Hà viết.

TP.HCM là nơi nhiều người lựa chọn sinh sống và làm việc ẢNH: DƯƠNG NGUYỄN

Nickname Vũ Thu Hằng bày tỏ, năm 2025 không ồn ào cũng cũng chẳng rực rỡ, chỉ là một năm có nhiều điều suy ngẫm. Trong năm 2025 chị học được cách đứng vững sau những lần suýt gục ngã. "Cảm ơn 2025 không trọn vẹn nhưng bản thân đã rất kiên cường. Cho dù kết quả ra sao cũng không buồn vì bản thân đã cố gắng nhiều rồi", chị Hằng chia sẻ.

Mong năm mới 2026 hạnh phúc

Bên cạnh những lời tạm biệt năm 2025, mạng xã hội cũng xuất hiện các bài đăng gửi gắm mong ước cho năm mới. Nhiều người không cầu kỳ, chỉ mong năm mới đủ sức khỏe hay đơn giản là được sống chậm lại và yêu thương bản thân nhiều hơn. Những lời mong ước giản dị ấy nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.

Bạn S.T.N viết những ngày này bản thân chuẩn bị chào đón năm mới 2026 có nhiều dự định cần thực hiện. "Hôm nay là thứ ba cuối cùng của năm 2025, chúc bản thân ngày mới vui vẻ và hy vọng những điều tốt đẹp ở năm 2026 nhé", tài khoản S.T.N chia sẻ.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa đón năm mới 2026 tại 6 điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Tài khoản Lê Hằng bày tỏ mong muốn năm 2026 sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp, bình an và hạnh phúc cho người thân, gia đình và bạn bè. Theo chị, sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất, vì vậy trong năm mới chị chỉ mong mọi người luôn khỏe mạnh, cuộc sống ít lo toan và vướng bận.

"Giờ là lúc bản thân gạt bỏ những muộn phiền trong năm cũ để chào đón năm mới 2026 với tinh thần thoải mái, tràn ngập năng lượng. Mong cho năm 2026 có thật nhiều điều hạnh phúc, làm được những gì mình muốn và giúp đỡ người khác nhiều hơn", chị Lê Hằng bày tỏ.

Nickname Vũ Thu Hà chia sẻ: "Những ngày cuối cùng của năm mình có chuyến du lịch nạp năng lượng mới. Giờ phải cố gắng để hoàn thành nốt những ước muốn và mục tiêu của năm 2025 để chuẩn bị bước qua năm 2026. Xin chúc những người thương yêu cũng đạt được những mục tiêu của riêng mình nhé".