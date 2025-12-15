Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay giữa tháng 12: Sắp tết dương lịch 2026, khi nào tạm biệt tiết Đại tuyết?

Cao An Biên
Cao An Biên
15/12/2025 05:30 GMT+7

Hôm nay 15.12 - giữa tháng 12, nhiều người đếm ngược tới tết dương lịch 2026 đang tới rất gần. Người Việt đang trong những ngày tiết Đại tuyết với thời tiết lạnh giá, khi nào tiết khí này kết thúc?

Hôm nay là thứ hai đầu tuần ngày 15.12, cũng là thời gian giữa tháng 12, đánh dấu tết dương lịch 2026 cận kề. Theo lịch âm hôm nay là ngày 26 tháng 10, còn gọi là ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ.

Người Việt vẫn đang trong giai đoạn của tiết Đại tuyết, tiết khí bắt đầu từ ngày 7.12 đến ngày 20.12 dương lịch, tức mùng 1 tháng 11 âm lịch. Đây là ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Như vậy, 5 ngày nữa chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với tiết Đại tuyết.

Hôm nay giữa tháng 12: Sắp tết dương lịch 2026, khi nào tạm biệt tiết Đại tuyết? - Ảnh 1.

Tết dương lịch 2026 đang đến rất gần

ẢNH: NHẬT THỊNH

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn. Như vậy, Đại tuyết là tiết khí thứ 21 trong 24 tiết khí trên.

Những ngày tiết Đại tuyết vừa qua đánh dấu thời tiết trở nên lạnh hơn, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam, thời tiết chủ đạo mát mẻ, se se lạnh vào sáng sớm và tối muộn.

Tiết khí tiếp theo có gì đặc biệt?

Ngày 21.12 dương lịch, tức ngày 2 tháng 11 theo lịch âm, tiết Đông chí chính thức bắt đầu. Đông chí diễn ra vào thời điểm mặt trời ở vị trí xa nhất về phía nam so với xích đạo trời. Đây là ngày có thời gian ban ngày ngắn nhất trong năm ở bán cầu Bắc và là ngày có thời gian ban ngày dài nhất trong năm ở bán cầu Nam.

Vào ngày Đông chí, mặt trời chiếu thẳng xuống chí tuyến Nam (23,4° vĩ Nam). Bán cầu Bắc bao gồm Việt Nam nhận được ít ánh sáng mặt trời nhất, trong khi bán cầu Nam đang trong thời kỳ cao điểm mùa hè với ánh sáng dồi dào.

Hôm nay giữa tháng 12: Sắp tết dương lịch 2026, khi nào tạm biệt tiết Đại tuyết? - Ảnh 2.

Người Việt đón năm mới 2026 giữa tiết Đông chí

ẢNH: N.T

Tiết khí Đông chí có ý nghĩa là "giữa đông", kéo dài tới ngày 5.12, trước khi tiết khí Tiểu hàn bắt đầu. Như vậy, tết dương lịch 2026 cũng bắt đầu với thời tiết lạnh của tiết khí Đông chí.

Trang Timeanddate.com cho hay ngày Đông chí có thể rơi vào ngày 20, 21, 22 hoặc 23.12. Ngày Đông chí 21 hoặc 22.12 xảy ra thường xuyên hơn ngày 20 và 23.12. Ngày 23.12 Đông chí gần đây nhất là năm 1903 và ngày tiếp theo là năm 2303, tức gần 300 năm sau. Ngày 20.12 xảy ra Đông chí cũng hiếm, với ngày tiếp theo là năm 2080.

