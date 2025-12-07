Hôm nay 7.12 người Việt chính thức đón tiết Đại tuyết: Thời tiết sẽ lạnh hơn?

Hôm nay 7.12 là ngày chủ nhật cuối tuần. Đây là ngày người Việt chính thức nói lời tạm biệt với tiết khí Tiểu tuyết, đón tiết Đại tuyết trong năm. Theo lịch âm hôm nay là ngày 18 tháng 10, còn gọi là ngày Canh Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ.

Tiết khí Đại tuyết báo hiệu thời tiết trở nên lạnh hơn, khắc nghiệt hơn ẢNH: THANH TÙNG

Hôm qua là thứ bảy cuối tuần, ngày 6.12 dương lịch. Theo lịch âm là ngày 17 tháng 10, còn gọi là ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ, ngày cuối cùng của tiết khí Tiểu tuyết trong năm nay. Theo đó, tiết khí Tiểu tuyết bắt đầu vào ngày 22.11, sau khi tiết khí Lập đông kết thúc. Tiết khí này kéo dài tới hết 6.12 và tiếp nối là tiết khí Đại tuyết bắt đầu vào ngày 7.12 hôm nay.

Tiết Tiểu tuyết có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá… Ngoài ra thời tiết sẽ trở nên khô hanh hơn, các đợt gió lạnh ùa về buốt giá, đặc biệt ở các tỉnh miền núi phía Bắc và cũng ảnh hưởng tới thời tiết phía Nam.

Tiết Đại tuyết, thời tiết lạnh hơn?

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Thông thường, tiết khí này báo hiệu thời rất lạnh, có nơi rơi tuyết dày, ảnh hưởng tới mùa màng ẢNH: CTV

Tiết Đại tuyết là tiết khí thứ 21 trong 24 tiết khí, trước Đông chí, sau Tiểu tuyết. Thông thường, tiết khí này báo hiệu thời rất lạnh, có nơi rơi tuyết dày, ảnh hưởng tới mùa màng.

Tiết khí này kéo dài từ ngày 7.12.2025 đến hết ngày 1.1.2026, tức tới đầu năm sau. Sau đó, vào ngày 2.1.2026, tiết Đông chí sẽ bắt đầu. Đại tuyết có ý nghĩa là "tuyết dày". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Đại tuyết ứng với kinh độ mặt trời bằng 255°.

Trước đó vào cuối tháng 11, người dân TP.HCM thời tiết se lạnh như Đà Lạt ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, cuối tuần sau, ngày 12 - 13.12, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh rất mạnh, trời chuyển rét đậm kèm mưa rải rác. Ông Hoàng Đức Cường, Cục phó cục Khí tượng thủy văn, cho biết trong tháng 12, ở các tỉnh miền Bắc, không khí lạnh tiếp tục tăng tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.

Trong khi đó Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết không khí lạnh chi phối thời tiết khu vực Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục tăng cường sâu hơn xuống phía Nam, tác động nhiều hơn đến Nam bộ.