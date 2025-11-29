Thời tiết TP.HCM dự báo se lạnh kéo dài tới 3.12, ngay thời điểm tiết Tiểu tuyết

Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 29.11. Như vậy, tháng 11 sắp kết thúc, người Việt chuẩn bị đón tháng cuối cùng trong năm 2025, tháng 12. Theo lịch âm hôm nay, là ngày 10 tháng 10, còn gọi là ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ.

Thời tiết TP.HCM se lạnh vào sáng sớm những ngày này ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Như Thanh Niên thông tin, thời tiết TP.HCM hôm qua 28.11 lạnh sâu ngay cả với khu vực trung tâm, nơi thường xuyên ghi nhận mức nhiệt khá cao so với những nơi khác. Nhiều người dân khi ra đường vào sáng sớm cảm nhận trời lạnh sâu hơn những hôm trước. Trời lạnh kèm theo những đợt gió lùa càng làm cho cảm giác lạnh thêm.

Theo chuyên gia, nguyên nhân thời tiết TP.HCM lạnh sâu là do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh từ phía bắc khuếch tán xuống phía nam. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong những ngày qua khiến nhiệt độ chung của khu vực giảm đáng kể. Mức nhiệt thấp nhất một số nơi xuống 18 - 19 độ C, phổ biến tại TP.HCM là 19 - 20 độ C; mức nhiệt cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Có khả năng đợt lạnh này kéo dài ít nhất tới ngày 3.12, sau đó giảm nhẹ và nắng ấm gia tăng trở lại. Người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ đủ ấm khi ra đường vào sáng sớm và bảo vệ khỏi nắng nóng vào buổi trưa.

Người Việt đang đón tiết Tiểu tuyết, tiết khí này có ý nghĩa gì?

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Người Việt Nam đang trong những ngày của tiết khí Tiểu tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm. Cụ thể, 24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo đó, tiết khí này vừa bắt đầu vào ngày 22.11, sau khi tiết khí Lập đông kết thúc. Tiết khí này sẽ kéo dài tới ngày 6.12, sau đó, tiết khí Đại tuyết sẽ bắt đầu vào ngày 7.12 hôm sau.

Tiết tiểu tuyết báo đánh dấu thời tiết dần trở nên lạnh sâu ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiết Tiểu tuyết có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá… Ngoài ra thời tiết sẽ trở nên khô hanh hơn, các đợt gió lạnh ùa về buốt giá, đặc biệt ở các tỉnh miền núi phía Bắc và cũng ảnh hưởng tới thời tiết phía Nam.

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Tiểu tuyết ứng với kinh độ mặt trời bằng 240°.