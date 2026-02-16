Những người lặng lẽ dọn rác trước giao thừa: 'Thấy phố sạch, chúng tôi ấm lòng'

Tối 29 tết, khi không khí xuân đang rộn ràng khắp phố phường, tại khu vực chợ hoa trước Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường), ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến thăm, động viên các công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ trước giờ giao thừa Tết Bính Ngọ.

Giữa bộn bề hoa tươi, cây cảnh và dòng người tấp nập mua sắm những giờ cuối năm Ất Tỵ, phía sau sự rực rỡ ấy là hình ảnh hàng chục công nhân môi trường tất bật thu gom rác, quét dọn từng góc vỉa hè, lòng đường để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Công nhân môi trường tất bật thu gom hoa, rác thải sau giờ cao điểm mua sắm ở chợ hoa trước Cung thể thao Tiên Sơn ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Trần Anh Tuấn (bìa trái), Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thăm, động viên các công nhân vệ sinh môi trường trước giờ giao thừa ẢNH: HUY ĐẠT

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số tại các điểm nóng, đặc biệt là khu vực các chợ hoa xuân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, ngay sau khi chợ hoa kết thúc, công ty sẽ tập trung thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải phát sinh, khẩn trương dọn dẹp trong đêm để hoàn thành nhiệm vụ trước thời khắc giao thừa.

Mục tiêu là trả lại mặt bằng sạch sẽ, thông thoáng cho phố phường, giúp người dân thành phố đón năm mới trong không gian xanh - sạch - đẹp.

Công nhân vệ sinh môi trường những ngày cuối năm nỗ lực dọn sạch chợ hoa và phố phường, góp phần để người dân vui xuân, đón tết trong không gian xanh - sạch - đẹp ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi thăm hỏi, ông Trần Anh Tuấn ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện làm việc của các công nhân, chia sẻ với những vất vả khi họ phải làm việc xuyên đêm trong lúc nhiều gia đình đang quây quần chuẩn bị đón năm mới.

Thay mặt lãnh đạo TP.Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước sự hy sinh thầm lặng của lực lượng môi trường, những người góp phần giữ gìn diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới.

Ông Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm vệ sinh môi trường trong những ngày tết.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng chúc mừng năm mới công nhân vệ sinh môi trường ẢNH: HUY ĐẠT

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng (công nhân vệ sinh môi trường) đang làm việc tại khu vực chợ hoa, xúc động cho biết, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố là nguồn động viên rất lớn đối với anh em công nhân.

"Anh em chúng tôi xác định nhiệm vụ trực xuyên giao thừa là trách nhiệm của mình để thành phố sạch đẹp. Dù vất vả, phải làm xuyên đêm nhưng khi thấy đường phố gọn gàng, người dân vui xuân trong không gian sạch sẽ thì ai cũng thấy ấm lòng. Được lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc tết ngay tại hiện trường, chúng tôi càng có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Hoàng chia sẻ.