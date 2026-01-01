Biển người bùng cháy đêm giao thừa,, xúc động gặp Đen Vâu

0 giờ ngày 1.1, bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong pháo hoa rực rỡ. Hàng nghìn bạn trẻ hò reo vang dội, nhảy múa giữa "mưa giấy" kim tuyến, tay giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc giao thừa 2026. Âm nhạc từ sân khấu hòa cùng ánh sáng rực rỡ, biển người bên bờ biển Mỹ Khê tràn đầy sự hân hoan và năng lượng tuổi trẻ.

Nguyễn Lê Bảo Nguyên, sinh viên Đại học Duy Tân, hào hứng cho biết em cùng nhóm bạn đến công viên Biển Đông "xí chỗ" từ 2 giờ chiều 31.12 để nhận vé và chuẩn bị gặp thần tượng - rapper Đen Vâu.

"Mấy tiếng đứng dưới nắng cũng không sao, vì nhìn xung quanh ai cũng háo hức, không khí cực kỳ bùng nổ", Bảo Nguyên hào hứng.

Các “đồng âm” xếp hàng từ 2 giờ chiều 31.12, giữ chỗ sát rào chắn chờ gặp Đen Vâu ẢNH: KIỀU TRINH

Thái Cao Thanh Thảo (21 tuổi) cho biết, càng về tối càng đông, nhạc càng sôi, mọi người càng nhún nhảy theo. "Khi thấy Đen Vâu bước lên sân khấu, tim em như muốn nhảy ra ngoài, vừa phấn khích vừa xúc động", Thảo nói.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời công viên Biển Đông, khoảnh khắc đón năm mới 2026 giữa biển người náo nhiệt ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Những nụ cười rạng rỡ, phấn khích của các bạn trẻ trong không khí đại nhạc hội ẢNH: ANH THƯ

Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn tuổi và du khách quốc tế cũng bị hút vào không khí sôi động. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng (trú TP.Đà Nẵng), chia sẻ: "Mọi năm tôi thường ở nhà, nhưng năm nay quyết định xuống phố đón giao thừa. Đâu đâu cũng hân hoan tiếng nói cười, náo nhiệt vô cùng".

Đúng 0 giờ, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, hàng vạn người hò reo trong cơn "mưa giấy" kim tuyến rực rỡ. Tiếng nhạc vang dội, ánh sáng sân khấu rực rỡ hòa cùng niềm hân hoan, tạo nên khoảnh khắc countdown 2026 khó quên.

Người dân và du khách háo hức chờ đón khoảnh khắc giao thừa cùng pháo hoa và âm nhạc ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Nhiều gia đình đưa con nhỏ xuống đường, tạo kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ trong đêm hội đặc biệt ẢNH: ANH THƯ

Giới trẻ phấn khích khi gặp thần tượng Đen Vâu trên sân khấu ẢNH: KIỀU TRINH

"Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam. Khi thấy sân khấu hoành tráng, tôi biết tối nay sẽ có tiệc lớn. Âm nhạc và không khí tuyệt vời, không muốn rời đi", chị Veronica (du khách Canada) hào hứng ẢNH: KIỀU TRINH

