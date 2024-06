Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Kết nối năm châu

DIFF lần thứ 12 này góp mặt 8 đội: Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan và Đà Nẵng (Việt Nam). Nét mới của DIFF 2024 là đêm khai mạc trình diễn thể thao mạo hiểm jetski & flyboards của Úc, bên cạnh đó là chuỗi hoạt động bên lề với quy mô lớn, nội dung phong phú, hấp dẫn…



Ngoài chủ đề chính, các đêm diễn có chủ đề phụ. Như đêm khai mạc DIFF 2024 chủ đề "Made of Unique Culture - Tinh hoa văn hóa" là phần trình diễn giữa đội Đà Nẵng - Việt Nam và đương kim vô địch DIFF 2023 - Pháp. Các đội sẽ có 20 - 22 phút để trình diễn.

Màn trình diễn ván phản lực nước khai mạc DIFF 2024 NGUYỄN TÚ

Đội chủ nhà Việt Nam mở màn DIFF 2024 NGUYỄN TÚ

Sự phối hợp đa dạng giữa 3 tầng pháo tầm thấp, trung và cao của đội chủ nhà NGUYỄN TÚ

Vũ điệu bầu trời của đội Việt Nam

Đội pháo hoa Việt Nam được thành lập từ năm 2008 - năm đầu tiên diễn ra pháo hoa quốc tế, với lực lượng là các thành viên Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng. Cũng từ đây, các pháo thủ là những cán bộ, chiến sĩ được đưa đi đào tạo ở nhiều nước, được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế để tranh tài.

Đội cũng thường xuyên được cọ xát ở các kỳ lễ hội, cuộc thi pháo hoa quốc tế, trong đó đáng chú ý là giải nhất Lễ hội pháo hoa toàn cầu Alberta (Canada) năm 2014. Kỹ năng trình diễn pháo hoa trong 16 năm của đội Việt Nam được bồi dưỡng qua nhiều thế hệ tham gia đội bắn, các kỹ thuật lập trình, đấu nối, áp dụng hiệu ứng và xử lý tình huống được nâng cao.

Các màu sắc phối trộn rực rỡ NGUYỄN TÚ

Màn trình diễn của đội Việt Nam về cuối gặp nhiều khói NGUYỄN TÚ

Trong đêm 8.6, đội chủ nhà thể hiện màn trình diễn "Vũ điệu bầu trời" với 3 chương: Thiên đăng - Nhân hòa - Vượng quốc. Sự kết hợp giữa nhịp điệu, tiết tấu ăn ý với những loạt pháo hoa của đội Việt Nam ngay từ những phút đầu đã chinh phục khán giả. Đặc biệt là phần sử dụng bài rap Nấu ăn cho em của Đen Vâu làm nhạc nền trình diễn được khán giả vô cùng tán thưởng và thích thú.

Pháo mặt nước là một bất ngờ ở phút cuối của đội nhà. Tuy nhiên hơi tiếc cho đội Việt Nam khi thời tiết đứng gió, khiến khói mù mịt trong nửa sau màn trình diễn, khán giả không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn.

Đội Pháp trình diễn Vũ điệu của rồng

Đương kim vô địch DIFF 2023 - đội Pháp trở lại với DIFF 2024 với phong cách trình diễn đa dạng và ấn tượng. Với quyết tâm bảo vệ ngôi vương, đội Pháp đã nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới kỹ thuật trình, trong đó tập trung vào chất lượng pháo hoa bằng cách chọn các sản phẩm chất lượng cao từ châu Âu.

Trong những năm gần đây, Arteventia là công ty đại diện đội Pháp tranh tài ở các lễ hội, cuộc thi pháo hoa thế giới và giành được nhiều thành tích đáng nể, như các chức vô địch pháo hoa tại Bỉ, Ba Lan, Mỹ… Bật mí về màn trình diễn tại DIFF 2024, đội Pháp cho biết sẽ truyền tải hơi thở văn hóa, dấu ấn Pháp kết hợp phong cách sôi động, nhịp điệu Latin, chú trọng khơi gợi cảm xúc khán giả.

Đội Pháp sử dụng nhiều pháo tầm thấp và tầm trung NGUYỄN TÚ

Thời tiết và gió ủng hộ màn trình diễn của đội đương kim vô địch NGUYỄN TÚ

Nhà đương kim vô địch DIFF 2023 gửi đến khán giả bên sông Hàn màn trình diễn "Vũ điệu của rồng". Xứng danh nhà vô địch, ngay từ những loạt pháo đầu, đội Pháp đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

Thời tiết cũng ủng hộ đội Pháp khi gió mạnh đã nhanh chóng xua tan khói, giúp khán giả mãn nhãn chứng kiến trọn vẹn sự hấp dẫn của màn trình diễn.

Tuy ít sử dụng pháo tầm cao như đội Việt Nam, nhưng đội Pháp vẫn thể hiện được vũ điệu ánh sáng đặc sắc.

Màn trình diễn đội Pháp xứng danh đương kim vô địch NGUYỄN TÚ

Hiệu ứng pháo hoa đa dạng trong màn trình diễn của đội Pháp NGUYỄN TÚ

Các đêm tiếp theo là cuộc tranh tài giữa các đội: Ý - Mỹ (tối 15.6 với chủ đề Made of Nature Wisdom - Tuyệt tác thiên nhiên); Đức - Ba Lan (tối 22.6 với chủ đề Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc - Phần Lan (tối 29.6 với chủ đề Made of Fairy Tales - Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra tối 13.7 với tên gọi "Made of Young Generation - Nhịp đập tương lai".