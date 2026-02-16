Chiều 29 tết: Chợ hoa Đà Nẵng trầm lắng, tiểu thương 'xả hàng' vẫn ế ẩm

Chiều 29 tết, thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ chỉ còn tính bằng giờ, nhưng không khí mua bán tại chợ hoa tết ở khu vực Cung Tiên Sơn (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) lại trầm lắng khác hẳn mọi năm.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù nhiều tiểu thương đã chủ động giảm giá sâu, thậm chí “xả hàng” để thu hồi vốn, lượng khách đến mua vẫn giảm mạnh.
Ông Đinh Văn Bảy (trú phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết, năm nay gia đình chở gần 400 chậu mai từ Gia Lai ra TP.Đà Nẵng bán dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên đến trưa 29 tháng chạp, ông mới tiêu thụ được khoảng một nửa, còn tồn hơn 150 chậu.
Để kịp về quê đón tết, ông Bảy quyết định bán đồng giá 300.000 đồng/chậu, giá bán chỉ bằng khoảng một phần ba so với thời điểm mới “xuống phố” nhưng sức mua cũng rất chậm.
Theo ông Bảy, riêng chi phí thuê xe vận chuyển mai ra TP.Đà Nẵng đã hết 12 triệu đồng. Trước đó, đợt mưa lũ nghiêm trọng hồi tháng 11.2025 khiến gia đình phải thuê nhân công di dời vườn mai lên khu vực cao để tránh ngập, làm chi phí đội lên đáng kể.
"Tính đến giờ gia đình lỗ khoảng 50 triệu đồng. Sau hơn 15 năm mang mai từ tỉnh Gia Lai ra TP.Đà Nẵng bán ở chợ hoa Tết Nguyên đán, chưa năm nào ế ẩm và thua lỗ như năm nay”, ông Bảy chia sẻ.
Những chậu mai vàng nở rộ nhưng vẫn chưa tìm được chủ trong những giờ cuối cùng của năm Ất Tỵ, thỉnh thoảng mới có một vài khách "chốt đơn"
Chung cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Bé (quê Gia Lai) cùng chồng con mang hàng trăm cây mai ra TP.Đà Nẵng bán nhưng sức mua yếu, còn tồn hơn 200 cây. Không muốn bán lỗ sâu, gia đình bà Bé quyết định góp tiền cùng các chủ vườn khác thuê xe chở mai về chăm sóc, chờ năm sau.
“Mỗi chuyến xe 12 triệu đồng nên 3 - 4 chủ vườn chung nhau thuê để giảm chi phí. Dù cực nhưng chở mai về chăm để năm sau bán là phương án cuối cùng rồi”, bà Bé nói. Không chỉ mai vàng, nhiều loại hoa khác cũng rơi vào cảnh ế ẩm.
Sau một tuần “phơi nắng dầm mưa” tại trung tâm Đà Nẵng, ông Trần Thanh Tịnh (trú phường Điện Bàn, TP.Đà Nẵng) cùng một số tiểu thương lâm vào cảnh thua lỗ khi lượng hoa cúc bán ra rất chậm. Dù đã hạ giá mạnh vào những ngày cận tết, số lượng cúc tồn vẫn còn nhiều, nguy cơ phải bỏ lại hoặc bán tháo để thu hồi một phần vốn.
Các chậu mai được chuyển lên xe chở về lại nhà vườn ở tỉnh Gia Lai vào chiều 29 tết
