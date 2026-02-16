Chiều 29 tết: Chợ hoa Đà Nẵng trầm lắng, tiểu thương 'xả hàng' vẫn ế ẩm

Chiều 29 tết, thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ chỉ còn tính bằng giờ, nhưng không khí mua bán tại chợ hoa tết ở khu vực Cung Tiên Sơn (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) lại trầm lắng khác hẳn mọi năm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù nhiều tiểu thương đã chủ động giảm giá sâu, thậm chí “xả hàng” để thu hồi vốn, lượng khách đến mua vẫn giảm mạnh.

Hàng trăm chậu mai được bày kín lối đi ở chợ hoa Đà Nẵng nhưng lượng khách đến xem và mua rất thưa thớt ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Đinh Văn Bảy (trú phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết, năm nay gia đình chở gần 400 chậu mai từ Gia Lai ra TP.Đà Nẵng bán dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên đến trưa 29 tháng chạp, ông mới tiêu thụ được khoảng một nửa, còn tồn hơn 150 chậu.

Để kịp về quê đón tết, ông Bảy quyết định bán đồng giá 300.000 đồng/chậu, giá bán chỉ bằng khoảng một phần ba so với thời điểm mới “xuống phố” nhưng sức mua cũng rất chậm.

Người trồng mai ở tỉnh Gia Lai cho biết lượng khách đến mua hoa giảm mạnh so với mọi năm ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Bảy, riêng chi phí thuê xe vận chuyển mai ra TP.Đà Nẵng đã hết 12 triệu đồng. Trước đó, đợt mưa lũ nghiêm trọng hồi tháng 11.2025 khiến gia đình phải thuê nhân công di dời vườn mai lên khu vực cao để tránh ngập, làm chi phí đội lên đáng kể.

Cây mai cao khoảng 1,6 - 1,7 m lúc mới "xuống phố" có giá 6 - 7 triệu nhưng đến trưa 29 tết giảm đồng giá còn 4 triệu vẫn không có người mua ẢNH: HUY ĐẠT

Nhiều nhà vườn treo bảng đồng giá 300.000 đồng, “xả hàng”... để kịp thu hồi vốn trước giờ giao thừa

ẢNH: HUY ĐẠT

"Tính đến giờ gia đình lỗ khoảng 50 triệu đồng. Sau hơn 15 năm mang mai từ tỉnh Gia Lai ra TP.Đà Nẵng bán ở chợ hoa Tết Nguyên đán, chưa năm nào ế ẩm và thua lỗ như năm nay”, ông Bảy chia sẻ.

Những chậu mai vàng nở rộ nhưng vẫn chưa tìm được chủ trong những giờ cuối cùng của năm Ất Tỵ, thỉnh thoảng mới có một vài khách "chốt đơn"

Các tiểu thương chợ hoa Đà Nẵng dù để bảng thông báo: "Xả hàng về quê ăn tết" nhưng sức mua trưa 29 tết vẫn rất chậm ẢNH: HUY ĐẠT

Người bán hoa thẫn thờ ngồi chờ khách, chỉ mong bán được vài chậu để bù vào tiền xe chở hàng trăm chậu mai từ TP.Đà Nẵng về lại tỉnh Gia Lai ẢNH: HUY ĐẠT

Chung cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Bé (quê Gia Lai) cùng chồng con mang hàng trăm cây mai ra TP.Đà Nẵng bán nhưng sức mua yếu, còn tồn hơn 200 cây. Không muốn bán lỗ sâu, gia đình bà Bé quyết định góp tiền cùng các chủ vườn khác thuê xe chở mai về chăm sóc, chờ năm sau.

“Mỗi chuyến xe 12 triệu đồng nên 3 - 4 chủ vườn chung nhau thuê để giảm chi phí. Dù cực nhưng chở mai về chăm để năm sau bán là phương án cuối cùng rồi”, bà Bé nói. Không chỉ mai vàng, nhiều loại hoa khác cũng rơi vào cảnh ế ẩm.

Hàng trăm chậu cúc mâm xôi ế ẩm, không khí mua bán trầm lắng trái ngược sự nhộn nhịp của các năm trước

ẢNH: HUY ĐẠT

Hoa cúc được xếp thành từng dãy dài nhưng sức mua chậm khiến nhiều tiểu thương lo lắng ẢNH: HUY ĐẠT

Sau một tuần “phơi nắng dầm mưa” tại trung tâm Đà Nẵng, ông Trần Thanh Tịnh (trú phường Điện Bàn, TP.Đà Nẵng) cùng một số tiểu thương lâm vào cảnh thua lỗ khi lượng hoa cúc bán ra rất chậm. Dù đã hạ giá mạnh vào những ngày cận tết, số lượng cúc tồn vẫn còn nhiều, nguy cơ phải bỏ lại hoặc bán tháo để thu hồi một phần vốn.

Các chậu mai được chuyển lên xe chở về lại nhà vườn ở tỉnh Gia Lai vào chiều 29 tết



