Thời sự

Từ Campuchia về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt

Huy Đạt
Huy Đạt
11/02/2026 08:17 GMT+7

Ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, 13 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.

Ngày 11.2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án trinh sát bí số 126L, tổ chức bắt giữ 13 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, ngay khi nhóm lừa đảo này vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Từ Campuchia về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt- Ảnh 1.

Nhóm lừa đảo vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam đón Tết Nguyên đán thì bị công an bắt giữ

ẢNH: Đ.X

  

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP.Đà Nẵng phê chuẩn. 

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Dương Văn Khôi (34 tuổi), Phạm Trí Nghị (36 tuổi), Lê Văn Linh (25 tuổi), Đào Văn Huy (34 tuổi), Đào Văn Hai (29 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) và các bị can Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân đang tiếp tục xác minh). 

Theo điều tra, đầu tháng 9.2025, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng lập nhiều fanpage giả mạo Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương”, sử dụng số tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 

Điển hình, ngày 9.9.2025, các bị can đã lừa chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một nạn nhân trú tại phường Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng). Số tiền chiếm đoạt được, các bị can sử dụng để mua voucher điện tử, thẻ game, đặt mua điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử sau đó bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền. 

Nhóm này sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP để che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết. Sau thời gian xác minh, ngày 14.1.2026, Công an TP.Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 126L để tập trung lực lượng điều tra. 

Kết quả cho thấy đây là tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, điều hành khoảng 23 người hoạt động tại một tòa nhà thuộc TP.Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

Nhóm lừa đảo được phân công chặt chẽ để gọi điện tiếp cận bị hại; nhóm thẩm định yêu cầu chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính”; nhóm rút tiền tại Việt Nam trực tiếp chiếm đoạt và tiêu thụ tài sản. 

Tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT để tránh bị phát hiện. 

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước với tổng số tiền khoảng 100 tỉ đồng. 

Hiện Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo chiếm đoạt khoảng 14 tỉ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo chiếm đoạt khoảng 14 tỉ đồng

Dưới vỏ bọc sàn giao dịch tiền ảo mang tên Nasdaq, một đường dây lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia đã dụ hàng loạt nạn nhân nạp tiền đầu tư, chiếm đoạt khoảng 14 tỉ đồng.

