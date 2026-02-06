Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả, tuồn ra thị trường 1 tấn/ngày

Ngày 6.2, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, trú P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên, để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Bảo Vâng (48 tuổi, vợ ông Hoàng) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng ẢNH: Đ.X

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường khi giá nguyên liệu cà phê tăng cao, nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán nhưng trên thị trường vẫn xuất hiện cà phê bột được chào bán với giá rẻ cho các quầy tạp hóa và quán cà phê vỉa hè.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng để chỉ đạo xác minh.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên được xác định là hàng giả ẢNH: Đ.X

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị đã xác lập chuyên án trinh sát, huy động hàng chục trinh sát theo dõi, thu thập chứng cứ.

Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên của vợ chồng ông Hoàng có nhiều dấu hiệu vi phạm. Mặc dù đăng ký trụ sở tại P.Hòa Khánh, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất trong các hẻm nhỏ trên địa bàn P.Thanh Khê. Tại đây, cơ sở này đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Ngày 6.2, Ban chuyên án đã triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ mưu, khám xét 5 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên được xác định là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân, tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm cà phê bột của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên không tiếp tục sử dụng và chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

