Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc bị phát hiện liên tục ở Đà Nẵng

Ngày 15.10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Đà Nẵng cho biết vừa liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định về nguồn gốc xuất xứ và hàng giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Đội QLTT số 10 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh L.T.M tại xã Thăng Điền (TP.Đà Nẵng), phát hiện cơ sở đang bày bán 3.040 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tổng trị giá hàng vi phạm hơn 7 triệu đồng. Đội đã lập biên bản, xử phạt hành chính 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng theo quy định.

Lực lượng QLTT TP.Đà Nẵng kiểm tra, thu giữ hàng giả mạo nhãn hiệu ẢNH: Đ.X

Tại P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), Đội QLTT số 4 xử phạt 55 triệu đồng đối với một cơ sở kinh doanh trên đường Võ Nguyên Giáp về hành vi "trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu". Đoàn kiểm tra thu giữ 52 đôi dép và 60 áo thun giả nhãn hiệu khác, tổng trị giá hơn 39 triệu đồng. Toàn bộ hàng giả đã bị tiêu hủy.

Trong khi đó, Đội QLTT số 7 kiểm tra hộ kinh doanh shop gấu bông đồ chơi trẻ em tại P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng), phát hiện 305 sản phẩm đồ chơi và gấu bông không rõ nguồn gốc, trị giá gần 33 triệu đồng. Cơ sở bị xử phạt 11 triệu đồng và toàn bộ hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Hàng trăm sản phẩm bánh kẹo, quần áo, dép và đồ chơi trẻ em vi phạm nguồn gốc, nhãn hiệu bị lực lượng QLTT TP.Đà Nẵng thu giữ ẢNH: Đ.X

Chi cục QLTT TP.Đà Nẵng cho biết thời gian tới, các đội QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, đặc biệt đối với các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng thị trường hàng hóa lành mạnh, minh bạch.