Sở Y tế TP.HCM phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc giả

Ngày 7.5, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, an toàn thực phẩm, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo với Bộ Y tế về tình hình quản lý nhà nước trên địa bàn. Vấn đề thuốc giả, sữa giả cũng được đề cập đến.

Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc giả

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, TP.HCM hiện có 42 nhà máy sản xuất thuốc; 1.531 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 8.454 cơ sở bán lẻ thuốc; 647 cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.

Năm 2024, Sở Y tế đã kiểm tra 174 cơ sở bán buôn thuốc và 344 cơ sở bán lẻ thuốc; 40 cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ dược liệu.

Kết quả, đã ban hành 151 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử lý 147 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là hơn 7 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Phòng Y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng đã kiểm tra 6.750 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm TP.HCM đã lấy mẫu kiểm tra chất lượng 413 mẫu thuốc tại 149 cơ sở. Kết quả có 15 mẫu không đạt chất lượng.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh dược, Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện 6 cơ sở kinh doanh thuốc Cefuroxim 500 mg giả và 2 cơ sở kinh doanh thuốc Cefixim 200 mg giả.

Tháng 11.2024, cửa hàng số 43 của Công ty cổ phần dược phẩm Q.10 bị phạt 341 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 7,5 tháng, trong đó có hành vi kinh doanh thuốc Levofloxacin 500 mg không rõ nguồn gốc ẢNH: DUY TÍNH

Ngoài ra, qua phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra và phát hiện 1 nhà thuốc kinh doanh thuốc Neo-Codion giả. Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra các cơ sở liên quan và lập hồ sơ chuyển Công an TP.HCM để xử lý.

Trong công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, Ban chỉ đạo 398 TP.HCM đã kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm 820.982 hộp thuốc tân dược.

Năm 2025, Sở Y tế TP.HCM đã triển khai chuyên đề kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Bên cạnh đó, Sở Y tế còn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn.

Phát hiện một cơ cơ sở kinh doanh sữa giả

Vừa qua, qua nắm tình hình, Sở Y tế TP.HCM đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, sử dụng thuốc giả, và sữa giả, đặc biệt tại các đơn vị trực thuộc, quản lý.

Kết quả, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập, ngoài công lập và trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức không kinh doanh và sử dụng sữa giả trong khuôn viên cơ sở.

Phòng y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức đã kiểm tra, khảo sát 4.641 nhà thuốc trên địa bàn (60%). Bước đầu ghi nhận có 21/22 phòng y tế chưa phát hiện cơ sở kinh doanh sữa giả trên địa bàn.

Riêng Phòng Y tế Q.Bình Thạnh phát hiện 1 cơ sở có kinh doanh sữa giả nhưng công ty phân phối đã thu hồi sản phẩm.

Quản lý an toàn thực phẩm

Theo báo cáo, TP.HCM hiện cũng có 2.832 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 13.747 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 132 bếp ăn tập thể; 66 cơ sở chế biến suất ăn sẵn; 55 cơ sở bếp ăn trường học; 14.640 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; 3 chợ đầu mối và 229 chợ dân sinh; 52 trung tâm thương mại, 271 siêu thị; 3.200 cửa hàng tiện lợi.

Lượng hàng hóa nông lâm thủy hải sản, thịt gia súc gia cầm về 3 chợ đầu mối trên địa bàn chiếm khoảng trên 70%; 30% còn lại ở hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng tiện lợi.

TP.HCM kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm ẢNH: D.T

Từ năm 2018 - 2023, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM (trước đó là Ban Quản lý an toàn thực phẩm) đã tiến hành kiểm tra 851 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Kết quả ghi nhận và lập biên bản vi phạm hành chính 54 lượt cơ sở vi phạm. Xử phạt vi phạm hành chính 53 cơ sở với tổng số tiền phạt là gần 2 tỉ đồng. Chuyển hồ sơ cho Cục An toàn thực phẩm để tiếp tục xử lý 1 cơ sở.

Năm 2024, Sở An toàn thực phẩm kiểm tra 296 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Sở An toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở Y tế kiểm tra 60 cơ sở bán lẻ thuốc.

Trong quý 1/2025, Sở An toàn thực phẩm kiểm tra 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Kết quả có 1 trường hợp vi phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 35 triệu đồng do vi phạm về hồ sơ công bố sản phẩm.

Một số khó khăn về quản lý thuốc, thực phẩm

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong công tác kiểm tra, cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến việc quảng cáo và kinh doanh trực tuyến.

Cụ thể, khó khăn lớn nhất là việc xác định chủ thể thực hiện hành vi vi phạm, gồm: công ty sở hữu sản phẩm; nhà phân phối; người sở hữu website; chủ tài khoản; cá nhân người thực hiện quảng cáo sản phẩm trong các video quảng cáo…

Mạng xã hội có máy chủ đặt tại nước ngoài nên khó khăn trong việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối với các tài khoản vi phạm.

Ngay cả hình ảnh Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng từng bị lợi dụng, đưa thông tin sai lệch để quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội ẢNH: D.T

Hoặc khi được mời lên làm việc về việc quảng cáo sản phẩm, các cá nhân, tổ chức đã tháo gỡ sản phẩm, chặn truy cập trang thông tin điện tử trước khi lên làm việc hoặc không hợp tác, không lên làm việc theo giấy mời.

Ngoài ra, cơ quan quản lý chưa có đủ phương tiện, công cụ để lưu trữ chứng cứ trong việc thực hiện xử lý quảng cáo thực phẩm trên truyền hình, truyền thanh.

Để khắc phục việc này, ngành y tế TP.HCM đề xuất, tăng cường phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra quảng cáo trên internet, các trang thông tin điện tử. Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về quảng cáo trên các trang thông tin điện tử, website.

Mặt khác, cần quản lý chặt chẽ thông tin các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu, quản lý các trang thông tin điện tử, website. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, trong đó có các vấn đề liên quan đến công tác quản lý thực phẩm chức năng.