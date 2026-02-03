Phá đường dây lô đề hơn 20 tỉ đồng giao dịch 'kín' qua Zalo

Ngày 3.2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triển khai chuyên án trinh sát bí số 0524S, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên nhiều địa bàn thông qua ứng dụng Zalo và tin nhắn điện thoại SMS.



Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" ẢNH: Đ.X

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện một nhóm người tổ chức ghi bán số đề, sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội để giao dịch, liên lạc, nhận phơi đề (bảng tổng hợp các con số lô, đề và số tiền cá cược của người chơi, do người ghi đề lập để đối chiếu kết quả xổ số và thanh toán thắng thua) hằng ngày.

Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, liên kết nhiều địa bàn, Công an TP.Đà Nẵng đã lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 2.2, Phòng CSHS phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và công an các xã, phường liên quan huy động 9 tổ công tác đồng loạt ra quân, bắt quả tang 9 nghi phạm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề .



Các nghi phạm gồm: Nguyễn Thị Định (62 tuổi), La Thảo Uyên (41 tuổi), Võ Thị Xuân Lệ (58 tuổi) cùng trú P.Hội An; Huỳnh Thị Phương (41 tuổi) trú P.Hội An Tây; Đỗ Thị Huệ (65 tuổi) trú P.Hội An Đông; Nguyễn Thành Điệp (32 tuổi), Nguyễn Thanh Việt (23 tuổi), Lê Văn Vầy (39 tuổi), Nguyễn Anh Tùng (35 tuổi) cùng trú xã Nông Sơn, TP.Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11 điện thoại di động, hơn 77 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.



Qua điều tra ban đầu, xác định Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thành Điệp là các nghi phạm cầm đầu, tổ chức ghi bán lô đề từ đầu tháng 10.2025 đến nay.

Hằng ngày, các nghi phạm sử dụng ứng dụng Zalo và tin nhắn SMS để nhận và chuyển phơi đề cho hơn 30 người tham gia đánh bạc tại các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Điện Bàn và xã Nông Sơn.

Riêng trong ngày 2.2, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 370 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị triệt phá lên tới hơn 20 tỉ đồng.



Cũng trong ngày 2.2, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 nghi phạm gồm Nguyễn Thị Định, La Thảo Uyên, Võ Thị Xuân Lệ, Huỳnh Thị Phương, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thành Điệp, Nguyễn Thanh Việt để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Đối với Nguyễn Anh Tùng và Lê Văn Vầy, do số tiền đánh bạc trong ngày dưới 5 triệu đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Gần đây, Công an TP.Đà Nẵng liên tiếp triệt phá đường dây ghi số đề "khủng" với số tiền hàng chục tỉ hoạt động tinh vi qua ứng dụng Zalo.

Cụ thể, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, khởi tố 16 bị can trong đường dây ghi số đề qua mạng xã hội Zalo với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng. Đường dây do Nguyễn Văn Công (40 tuổi, trú P.Cẩm Lệ) cầm đầu, sử dụng nhiều tài khoản Zalo để nhận và chuyển số đề qua các nhóm trung gian hưởng hoa hồng.

Công an đã làm rõ 43 nghi phạm, thu giữ 49 điện thoại di động cùng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.



