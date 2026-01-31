Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lừa đảo chạy suất nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
31/01/2026 10:59 GMT+7

Dù không có chức năng, thẩm quyền liên quan đến nhà ở xã hội, Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà vẫn nhận 'chạy suất', lừa đảo nhiều người dân tại Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngày 31.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú P.Hòa Khánh) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc mua nhà ở xã hội.

Cặp đôi nhận 'chạy suất' nhà ở xã hội, lừa đảo hơn 1,2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thị Thu Hà

ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền nào trong việc xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội nhưng các bị can vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng “chạy suất”, “xin căn hộ” tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng. 

Các bị can đã chủ động tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu nhà ở bức thiết, đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin. 

Sau đó, bị can phát cho bị hại mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin, ký tên, xác nhận của chính quyền địa phương rồi thu tiền “đặt cọc” và “chi phí lo thủ tục” với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết sau 3 - 4 tháng sẽ được bố trí căn hộ. 

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện nhiều lý do để trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt. 

Số tiền chiếm đoạt được các bị can chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cặp đôi nhận 'chạy suất' nhà ở xã hội, lừa đảo hơn 1,2 tỉ đồng- Ảnh 2.

Bị can Huỳnh Khổng cùng Trần Thị Thu Hà đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của một số người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội

ẢNH: Đ.X

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của nhiều bị hại hơn 1,2 tỉ đồng. 

Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đề nghị những công dân là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ tại số 47 Lý Tự Trọng (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hoặc liên hệ thiếu tá Lê Thanh An, điều tra viên thụ lý vụ án, qua số điện thoại 0905.680.890 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

