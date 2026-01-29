Nữ sinh viên sập bẫy 'bắt cóc online' với học bổng du học Úc

Sáng 29.1, Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh viên bị các nhóm lừa đảo thao túng tâm lý từ xa theo hình thức “bắt cóc online”, qua đó ngăn chặn thành công một vụ tống tiền.

Nữ sinh viên vừa được Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) giải cứu khỏi vụ "bắt cóc online" ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 28.1, Công an P.Thanh Khê tiếp nhận tin báo từ anh N.V.L (42 tuổi) về việc cháu ruột là N.P.D (19 tuổi, cùng ở P.Thanh Khê - sinh viên một trường đại học tại TP.Đà Nẵng) có dấu hiệu bị bắt cóc.

Trước đó, nữ sinh viên N.P.D rời nhà trong trạng thái vội vã bằng xe công nghệ, sau đó gia đình mất liên lạc và liên tục nhận được các tin nhắn đe dọa từ chính tài khoản Zalo của D., yêu cầu chuyển tiền chuộc gấp.

Nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online" với hình thức lừa đảo mới, Công an P.Thanh Khê nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Qua xác minh, nhóm lừa đảo đã giả danh tư vấn “học bổng du học Úc” để tiếp cận nạn nhân, từng bước tạo dựng niềm tin, sau đó gửi tài liệu giả mạo nhằm đe dọa, thao túng tâm lý. Nhóm lừa đảo này đã ép em D. rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với người thân, đến một nhà nghỉ với lý do “phục vụ điều tra bí mật”, đồng thời điều khiển nạn nhân tự dựng hiện trường giả và sử dụng tài khoản mạng xã hội để tống tiền gia đình.

Sau gần 3 giờ truy xét, đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày (28.1), lực lượng Công an P.Thanh Khê đã phát hiện và giải cứu an toàn D. tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Thanh Khê, khi nạn nhân vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn do bị khống chế tâm lý từ xa.

Công an P.Thanh Khê đã trấn an tinh thần, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao D. cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và gia đình cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi liên quan đến học bổng, du học, tuyển dụng trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

