Nữ sinh khuyết tật nhận học bổng toàn phần, viết tiếp ước mơ đại học

Ngày 24.9, Đại học (ĐH) Duy Tân tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 và chào đón tân sinh viên.

ĐH Duy Tân trao gần 6 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên bước vào năm học mới ẢNH: H.Đ

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tuyên dương và trao học bổng toàn phần cho thủ khoa Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh (ngành truyền thông đa phương tiện, đạt 28,55/30 điểm) cùng hai á khoa là Phan Thị Mỹ Hậu (ngành quản trị du lịch & khách sạn Troy, đạt 27,43/30 điểm) và Phan Thảo Vi (ngành truyền thông đa phương tiện, đạt 27,34/30 điểm).

Mùa tuyển sinh 2025, ĐH Duy Tân đã cấp đợt 1 hơn 5,76 tỉ đồng học bổng toàn phần, bán phần, học bổng tiếp sức đến trường cùng nhiều suất khác dành cho các tân sinh viên trúng tuyển.

Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo, Giám đốc ĐH Duy Tân, trao học bổng toàn phần cho nữ sinh viên Nguyễn Thị Minh Thùy ẢNH: H.Đ

Đáng chú ý, tại lễ khai giảng, ĐH Duy Tân đã trao suất học bổng toàn phần 100% học phí cho Nguyễn Thị Minh Thùy, nữ sinh khuyết tật do di chứng viêm não Nhật Bản. Vượt qua khó khăn khi phải mang di chứng liệt gần nửa cơ thể, Minh Thùy đã nỗ lực không ngừng để viết tiếp ước mơ vào giảng đường, theo học ngành ngôn ngữ Anh mà em hằng ao ước.