Giáo dục

Nữ sinh khuyết tật nhận học bổng toàn phần, viết tiếp ước mơ đại học

Huy Đạt
24/09/2025 17:56 GMT+7

Nữ sinh viên mang di chứng liệt nửa người do viêm não, đã nhận học bổng toàn phần từ Đại học Duy Tân để tiếp tục ước mơ vào giảng đường.

Ngày 24.9, Đại học (ĐH) Duy Tân tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 và chào đón tân sinh viên.

Nữ sinh khuyết tật nhận học bổng toàn phần ĐH Duy Tân, viết tiếp ước mơ đại học- Ảnh 1.

ĐH Duy Tân trao gần 6 tỉ đồng học bổng cho tân sinh viên bước vào năm học mới

ẢNH: H.Đ

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tuyên dương và trao học bổng toàn phần cho thủ khoa Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh (ngành truyền thông đa phương tiện, đạt 28,55/30 điểm) cùng hai á khoa là Phan Thị Mỹ Hậu (ngành quản trị du lịch & khách sạn Troy, đạt 27,43/30 điểm) và Phan Thảo Vi (ngành truyền thông đa phương tiện, đạt 27,34/30 điểm).

Mùa tuyển sinh 2025, ĐH Duy Tân đã cấp đợt 1 hơn 5,76 tỉ đồng học bổng toàn phần, bán phần, học bổng tiếp sức đến trường cùng nhiều suất khác dành cho các tân sinh viên trúng tuyển.

Nữ sinh khuyết tật nhận học bổng toàn phần ĐH Duy Tân, viết tiếp ước mơ đại học- Ảnh 2.

Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo, Giám đốc ĐH Duy Tân, trao học bổng toàn phần cho nữ sinh viên Nguyễn Thị Minh Thùy

ẢNH: H.Đ

Đáng chú ý, tại lễ khai giảng, ĐH Duy Tân đã trao suất học bổng toàn phần 100% học phí cho Nguyễn Thị Minh Thùy, nữ sinh khuyết tật do di chứng viêm não Nhật Bản. Vượt qua khó khăn khi phải mang di chứng liệt gần nửa cơ thể, Minh Thùy đã nỗ lực không ngừng để viết tiếp ước mơ vào giảng đường, theo học ngành ngôn ngữ Anh mà em hằng ao ước.

Thí sinh 28,55 điểm THPT trúng tuyển Đại học Duy Tân với 1 nguyện vọng duy nhất

Thí sinh 28,55 điểm THPT trúng tuyển Đại học Duy Tân với 1 nguyện vọng duy nhất

Đạt điểm số quá xuất sắc lên tới 28.55/30 điểm (với 3 môn đạt 9,5 điểm) Khối C00 trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025, cô bạn Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh tự hào nhận được suất Học bổng Toàn phần 100% ngành Truyền thông Đa phương tiện của Đại học (ĐH) Duy Tân ngay khi bước chân vào giảng đường đại học.

