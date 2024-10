7 điều tâm huyết Giám đốc Đại học Huế gửi tân sinh viên

Tại lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 tổ chức hôm nay 15.10, PGS-TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, đã nêu bật 7 điều quan trọng mà ông rất tâm huyết khi nhắn nhủ đến các tân sinh viên.

Đó là: Đi với người trung thực, bạn luôn nhận được sự uy tín; đi với người hòa nhã, bạn học được cách kiềm chế bản thân; đi với người có khiếu hài hước, bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì; đi với người tinh tuệ, bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu; đi với người chu toàn, bạn sẽ tự học được cách ngăn nắp; đi với người dám nghĩ dám làm, bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi; đi với người thành công, ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ.

Năm học 2024 - 2025, Đại học Huế chào đón 13.336 tân sinh viên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Phương, khi các tân sinh viên chọn Đại học Huế để học thì Đại học Huế luôn cố gắng để xứng đáng với sự lựa chọn đó. Bởi đó là sự lựa chọn lối đi để dẫn tới thành công.

"Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc các em rằng, mình trở thành người như thế nào không phải do xã hội, không phải do giáo dục, không phải do hoàn cảnh, càng không phải do không may mắn. Mà là do cách các em cố gắng và chọn lựa mà thôi", ông Phương chia sẻ.



PGS-TS Lê Anh Phương phát biểu trong lễ khai giảng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Động viên tân sinh viên trong năm học mới, ông Phương nói: "Con đường phía trước được lát bằng những thách thức, khó khăn và đôi khi là những trở ngại. Hầu hết những điều này có thể được khắc phục, với một chút thời gian hoặc công sức. Ví dụ, một trong những nhà hóa học người Mỹ đã giành giải Nobel hóa học vào năm 2023 đã trượt bài kiểm tra đầu tiên của mình".

Ông Phương cũng tỏ ý biết ơn các phụ huynh, thấu hiểu sự hy vọng và niềm tin mà các phụ huynh đã đặt vào con cái và gửi gắm cho Đại học Huế. Điều đó càng thôi thúc cán bộ, giảng viên Đại học Huế gia tăng trách nhiệm với cộng đồng.

"Chúng tôi cam kết sẽ cống hiến để những niềm tin đó của quý vị dành cho chúng tôi không mất đi mà được nhân lên ở lớp lớp các thế hệ sau này", ông Phương nói.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng hoa chúc mừng Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Năm học mới 2024 - 2025, Đại học Huế chào đón 13.336 tân sinh viên nhập học tại 8 trường đại học thành viên và phân hiệu Quảng Trị, Trường Du lịch, 3 khoa thuộc Đại học Huế.

Tại lễ khai giảng năm học mới, Đại học Huế cũng tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho các sinh viên có thành tích xuất sắc. Bao gồm: 37 sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; 9 sinh viên Việt Nam và 5 sinh viên nước ngoài có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc nhất; 2 sinh viên là thủ khoa của Đại học Huế và 13 sinh viên thủ khoa của các trường đại học thành viên, trường, khoa, phân hiệu.