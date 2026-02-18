Người dân, du khách quốc tế nô nức dâng hương chùa Linh Ứng đầu xuân

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, khuôn viên chùa Linh Ứng (TP.Đà Nẵng) luôn tấp nập người ra vào. Từng dòng người nối nhau lên chính điện trong không khí trang nghiêm. Mùi trầm hương lan tỏa hòa cùng tiếng chuông chùa ngân vang giữa bán đảo Sơn Trà tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa thanh bình.



Nhiều gia đình diện áo dài truyền thống viếng chùa Linh Ứng (TP.Đà Nẵng), gửi gắm ước nguyện về sức khỏe, hạnh phúc, công việc hanh thông trong năm mới ẢNH: NGỌC HÂN

Điểm nhấn của quần thể chùa Linh Ứng là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 67 m, hướng mặt ra biển Đông. Tượng được xem như biểu tượng tâm linh của TP.Đà Nẵng, gắn liền với niềm tin về sự che chở, bảo hộ cho ngư dân và người dân địa phương ẢNH: NGỌC HÂN

Trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, khu vực quanh chân tượng luôn đông kín người dân và du khách dừng chân chiêm bái, chụp ảnh lưu niệm ẢNH: NGỌC HÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lượng khách quốc tế đến tham quan chùa Linh Ứng dịp Tết Nguyên đán tăng cao. Nhiều du khách ngoại quốc bày tỏ sự thích thú khi được hòa mình vào không khí tết truyền thống tại Việt Nam ẢNH: NGỌC HÂN

Anh Kim Min Jun (du khách đến từ Hàn Quốc) chia sẻ: “Tôi đến TP.Đà Nẵng nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm tết ở Việt Nam. Không khí ở chùa Linh Ứng rất đặc biệt, vừa đông vui nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm” ẢNH: NGỌC HÂN

Du khách thập phương đổ xô về chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) dâng hương, cầu bình an trong những ngày đầu năm mới ẢNH: NGỌC HÂN

Du khách xếp hàng dâng hương trước tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam tại Chùa Linh Ứng cầu may mắn ngày đầu năm mới Bính NgọẢNH: NGỌC HÂN

Ban quản lý chùa cho biết đã tăng cường lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông và nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh, thực hiện những quy định của chùa ẢNH: NGỌC HÂN

Du khách bước lên từng bậc cấp tại chùa Linh Ứng, gửi gắm ước nguyện hướng về điều thiện lành, khởi đầu năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng

