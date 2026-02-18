Người dân, du khách quốc tế nô nức dâng hương chùa Linh Ứng đầu xuân

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân và du khách trong, ngoài nước đã tìm về chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để dâng hương lễ Phật, cầu mong một năm mới bình an, may mắn và thuận lợi.
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, khuôn viên chùa Linh Ứng (TP.Đà Nẵng) luôn tấp nập người ra vào. Từng dòng người nối nhau lên chính điện trong không khí trang nghiêm. Mùi trầm hương lan tỏa hòa cùng tiếng chuông chùa ngân vang giữa bán đảo Sơn Trà tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa thanh bình.
Du khách xếp hàng dâng hương trước tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam tại Chùa Linh Ứng cầu may mắn ngày đầu năm mới Bính NgọẢNH: NGỌC HÂN
