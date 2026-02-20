Du khách 'đổ bộ' khu vực cầu Rồng, mê mẩn linh vật ngựa Kim Mã 4.0

Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, khu vực bờ tây sông Hàn (cạnh chân cầu Rồng) trở thành điểm hẹn nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Giữa không gian rực rỡ cờ hoa, linh vật ngựa Kim Mã 4.0 nổi bật, thu hút người dân địa phương và du khách thập phương khi đến với TP.Đà Nẵng.

Người dân và du khách xếp hàng chờ chụp ảnh cùng linh vật ngựa Bính Ngọ cạnh chân Cầu Rồng (TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Linh vật Kim Mã 4.0 có chiều cao khoảng 4,3 m, dài hơn 5 m, được thiết kế theo phong cách hiện đại với những mảng khối khỏe khoắn, cách điệu từ hình tượng ngựa truyền thống. Phần thân và bờm được xử lý bằng các chi tiết tạo hiệu ứng chuyển động, kết hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, giúp tác phẩm nổi bật cả ban ngày lẫn khi thành phố lên đèn.

Kim Mã 4.0 được xem như biểu tượng của tinh thần bứt phá và khát vọng vươn lên trong năm mới 2026. Hình ảnh chú ngựa vươn mình về phía trước, đặt ngay cạnh chân cây cầu biểu tượng của thành phố tạo nên sự cộng hưởng về mặt thông điệp: năng động, sáng tạo và không ngừng chuyển động.

Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc bên linh vật Kim Mã 4.0 tại TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 16 giờ mỗi ngày, khu vực đặt linh vật bắt đầu đông dần. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi dạo xuân, các nhóm bạn trẻ diện áo dài truyền thống... tạo nên một không khí rộn ràng, đầy sức sống.

Chị Nguyễn Thu Hà (32 tuổi, du khách đến từ tỉnh Quảng Trị) cho biết gia đình chị chọn TP.Đà Nẵng làm điểm du xuân

“Xem hình trên báo đã thấy ấn tượng nhưng đến trực tiếp còn đẹp hơn. Linh vật ngựa nhìn hiện đại mà vẫn giữ được thần thái mạnh mẽ. Buổi tối lên đèn, cả khu vực sáng rực, phía sau là cầu Rồng rất nổi bật. Các con tôi thích lắm, cứ đòi chụp ảnh với linh vật”, chị Hà chia sẻ.

Góc chụp linh vật với hậu cảnh là cầu Rồng tạo nên bức ảnh ấn tượng. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp đầu xuân, các bạn trẻ diện áo dài tạo dáng bên linh vật ngựa hiện đại ẢNH: HUY ĐẠT

Buổi tối, hệ thống chiếu sáng giúp linh vật trở nên rực rỡ và thu hút hơn ẢNH: HUY ĐẠT

Cùng tâm trạng, anh Lê Minh Trí (29 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) cho biết gia đình anh chọn TP.Đà Nẵng làm nơi nghỉ tết từ hôm mùng 2. Theo kế hoạch, gia đình anh Trí sẽ khám phá TP.Đà Nẵng đến mùng 5 tết.

“Tôi thấy linh vật năm nay có ý tưởng khác lạ so với nhiều nơi. Đặt ngay dưới chân cầu Rồng nên góc chụp rất "ăn ảnh". Đây là điểm mà nếu ai đến Đà Nẵng dịp này cũng nên ghé qua”, anh Trí nói và cho biết thêm anh đã phải chờ gần 10 phút để có khoảng không gian chụp hình ưng ý.

Hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời thu hút đông đảo du khách check-in ẢNH: HUY ĐẠT

Khu vực đường hoa cạnh chân cầu Rồng đông đúc từ chiều đến tối trong những ngày tết

ẢNH: HUY ĐẠT

Bên cạnh Kim Mã 4.0, một linh vật khác mang tên “Kim Mã hợp nhất” cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tác phẩm được chế tác bằng sắt, ghép từ tên 94 xã, phường và đặc khu trực thuộc thành phố sau sắp xếp hành chính. Nhiều người dân thích thú khi tìm thấy tên địa phương mình sinh sống trên thân ngựa, vừa chụp ảnh vừa giới thiệu cho bạn bè.

"Tôi tìm được tên phường Tam Kỳ của mình trên thân linh vật, cảm giác rất tự hào. Nhìn tổng thể con ngựa được ghép từ tên các địa phương, tôi thấy ý tưởng này rất ý nghĩa”, anh Trần Văn Hòa (trú phường Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) bày tỏ.



Người dân thích thú check-in và tìm kiếm tên địa phương trên linh vật “Kim Mã hợp nhất”

ẢNH: HUY ĐẠT



