Linh vật 'trùm cuối' Kim Mã 4.0 gây sốt, Đà Nẵng muốn giữ lại sau tết

Ngày 12.2, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Chuyển đổi số và công nghệ chiến lược Đà Nẵng đề nghị cho ý kiến về việc tiếp nhận, duy trì mô hình linh vật Kim Mã 4.0 sau khi kết thúc dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai với quy mô 14 vị trí trang trí hoa tại các khu vực trung tâm thành phố, đồng thời duy tu, sửa chữa và trang trí mới hệ thống điện chiếu sáng trên một số trục, tuyến đường chính, góp phần tạo diện mạo rực rỡ cho thành phố dịp đầu xuân.

Kim Mã 4.0 được nhiều người gọi là linh vật "trùm cuối" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong quá trình thực hiện, tại khu vực sàn cảnh quan phía nam đuôi cầu Rồng, mô hình linh vật Kim Mã 4.0 – biểu tượng ngựa của năm Bính Ngọ 2026 đã được lắp đặt và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mô hình mang phong cách thiết kế hiện đại, kết hợp nghệ thuật tạo hình với thông điệp về tốc độ, đổi mới, định hướng chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh của TP.Đà Nẵng.

Với chiều cao khoảng 4,3 m, dài 5,1 m, bề rộng phần đế 2,6 m, Kim Mã 4.0 gây ấn tượng bởi thiết kế lộ hệ thống điện và đèn LED, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vào ban đêm. Nhờ sự khác biệt này, linh vật được nhiều người ví von là "trùm cuối" trong số các linh vật tết năm nay, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trở thành điểm check-in sôi động trên mạng xã hội trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đánh giá mô hình có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa biểu trưng cho giai đoạn phát triển mới của thành phố, Sở Xây dựng dự kiến báo cáo UBND TP.Đà Nẵng cho phép tiếp tục tận dụng Kim Mã 4.0 để phục vụ trang trí công cộng sau Tết Nguyên đán.

Theo đề xuất, linh vật sẽ được di dời đến không gian mở ngoài trời tại khu vực Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng (phường Hải Châu) và duy trì trưng bày từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 9.2026. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Chuyển đổi số và công nghệ chiến lược Đà Nẵng có ý kiến phản hồi để làm cơ sở báo cáo UBND TP.Đà Nẵng xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được về linh vật ngựa được gọi là "trùm cuối":

Linh vật Kim Mã 4.0 phản ánh sinh động hành trình phát triển của thành phố, thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kim Mã 4.0 là linh vật thứ hai trong bộ sưu tập linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được TP.Đà Nẵng giới thiệu đến người dân và du khách, bên cạnh linh vật Kim mã hợp nhất được tạo nên từ tên gọi của 94 xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Linh vật Kim Mã 4.0 cao 4,3 m, dài 5,1 m, bề rộng phần đế 2,6 m ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hệ thống đèn LED trên thân ngựa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các chi tiết trên khuôn mặt linh vật ngựa được thiết kế một cách tỉ mỉ, chi tiết ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kim Mã 4.0 được trau chuốt một cách tinh tế ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kim Mã 4.0 gây ấn tượng bởi thiết kế lộ hệ thống điện và đèn LED, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vào ban đêm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mô hình linh vật Kim Mã 4.0 đặt tại khu vực đuôi cầu Rồng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tác phẩm được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa kết hợp yếu tố công nghệ, biểu trưng cho sự phát triển năng động, đổi mới và tinh thần chuyển đổi số của Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kim Mã 4.0 được đặt ở khu vực sàn cảnh quan phía nam cầu Rồng đang là một trong những tác phẩm dẫn đầu trong "cuộc đua" linh vật Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Linh vật ngựa mang "giáp" trắng với đường nét tinh tế ẢNH: MẠNH CƯỜNG