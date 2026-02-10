Ngựa vàng Quảng Ngãi cao 10 m 'có hồn' ở công viên Ba Tơ

Chiều 9.2, tại công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi), linh vật ngựa vàng khổng lồ chính thức lộ diện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Linh vật ngựa vàng Quảng Ngãi tại công viên Ba Tơ ẢNH: HẢI PHONG

Linh vật ngựa vàng cao khoảng 10 m tính cả bệ, riêng phần thân ngựa cao 6,5 m, được tạo hình trong tư thế phi nước đại đầy mạnh mẽ, hướng thẳng về phía Biển Đông. Toàn thân ngựa phủ sắc vàng ánh kim, nổi bật giữa không gian xuân đang được trang hoàng rực rỡ tại công viên Ba Tơ.

Trong ánh nắng chiều, lớp vàng kim tuyến phản chiếu nhẹ, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt nhưng không chói gắt, mang lại cảm giác hài hòa với tổng thể tiểu cảnh hoa xuân. Dáng vóc khỏe khoắn, cơ bắp rõ nét cùng thần thái sinh động khiến linh vật ngựa vàng được nhiều người đánh giá là "có hồn", tạo điểm nhấn khác biệt so với các linh vật trang trí tết những năm trước.

Ngựa vàng trông rất mạnh mẽ, thần thái ẢNH: HẢI PHONG

Theo đơn vị thực hiện, linh vật ngựa vàng Quảng Ngãi được dựng trên kết cấu thép chắc chắn, bên ngoài phủ xốp tạo hình, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Công trình do đội ngũ nghệ nhân đến từ TP.HCM trực tiếp thiết kế và thi công, sau khi đã cân nhắc, lựa chọn từ nhiều phương án khác nhau nhằm đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, ý nghĩa và phù hợp với không gian công cộng.

Không chỉ có linh vật trung tâm, khu vực xung quanh công viên Ba Tơ cũng được trang trí đồng bộ với hàng loạt giỏ hoa mang tông màu vàng, đỏ chủ đạo, sắp xếp thành 2 cánh hoa bồng bềnh, tạo nên khung cảnh xuân rực rỡ, ấn tượng.

Ngay sau khi linh vật được lắp đặt hoàn thiện, nhiều người dân đã đến tham quan, ghi lại khoảnh khắc đầu xuân cùng gia đình, bạn bè.

Hoa được trang trí 2 bên linh vật ngựa vàng ẢNH: HẢI PHONG

Chị Lê Thùy Trang (31 tuổi, ở TP.HCM), vừa về Quảng Ngãi đón tết cùng gia đình, chia sẻ: "Linh vật ngựa vàng năm nay nhìn rất đẹp và khỏe khoắn, tạo cảm giác mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. So với nhiều nơi khác, ngựa vàng của Quảng Ngãi có thần thái riêng, nhìn rất có hồn".

Đại diện đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết, áp lực lớn nhất trong quá trình triển khai không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một linh vật đẹp về hình thức, mà còn phải làm sao để tác phẩm thực sự "chạm" được cảm xúc cộng đồng, trở thành biểu tượng tinh thần trong dịp tết.

Ý tưởng trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Quảng Ngãi là lấy hình ảnh chú ngựa vàng phi nước đại làm điểm nhấn trung tâm của tiểu cảnh hoa xuân ẢNH: HẢI PHONG

Ông Bùi Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho hay ý tưởng trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của tỉnh Quảng Ngãi là lấy hình ảnh chú ngựa vàng phi nước đại làm điểm nhấn trung tâm của tiểu cảnh hoa xuân.

"Ngựa không chỉ là linh vật của năm Bính Ngọ mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần bứt phá, phát triển vượt bậc và khát vọng vươn xa của con người Quảng Ngãi", ông Quang nói.

Theo ông Quang, hình ảnh chú ngựa vàng mạnh mẽ lao về phía trước cũng là thông điệp gửi gắm niềm tin vào một năm mới tươi sáng, năng động và đầy triển vọng.

Dáng ngựa hướng ra biển thể hiện khát vọng mở rộng tầm nhìn, vươn ra đại dương, đồng thời vẫn giữ sự gắn kết với đại ngàn và văn hóa của Quảng Ngãi để phát triển nhanh và bền vững.

Khách đến chụp ảnh bên chú ngựa vàng tại công viên Ba Tơ ẢNH: HẢI PHONG

Giữa nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, linh vật ngựa vàng tại công viên Ba Tơ không chỉ đơn thuần là một công trình trang trí tết, mà còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi người dân và du khách tìm đến để cảm nhận không khí xuân, lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm mới.

Với quy mô, tạo hình và thông điệp rõ ràng, ngựa vàng Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa xuân Bính Ngọ 2026, góp phần tạo dấu ấn riêng cho thành phố trong mắt người dân và du khách gần xa.

Hình ảnh chú ngựa vàng tại công viên Ba Tơ (Quảng Ngãi) được PV Thanh Niên ghi nhận vào chiều 9.2:

Ngựa vàng là điểm nhấn trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại công viên Ba Tơ ẢNH: HẢI PHONG

Hình ảnh chú ngựa vàng bay lên trời, trông rất oai vệ ẢNH: HẢI PHONG

Một góc chú ngựa vàng hướng về trung tâm Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Ngựa vàng Quảng Ngãi được làm rất sắc sảo, thần thái ngút ngàn ẢNH: HẢI PHONG