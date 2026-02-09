Dưới núi Thiên Mã, gia đình gần 20 năm nuôi đàn bạch mã nơi miền biển Quảng Ngãi

Giữa những ngày cuối năm Ất Tỵ, khi Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, dưới chân núi Thiên Mã (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi), hình ảnh những chú ngựa trắng, ngựa hồng thong dong gặm cỏ trở thành một nét chấm phá đặc biệt.

Ở nơi ấy, có một gia đình gần 20 năm qua bền bỉ gắn bó với nghề nuôi ngựa không chỉ vì sinh kế mà còn vì đam mê, ký ức và tình thân truyền từ cha sang con.

Anh Đỗ Quốc Oay bên chú ngựa trắng ẢNH: HẢI PHONG

Gia đình và những 'thành viên đặc biệt'

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Đỗ Quốc Oay (37 tuổi, ở xã Tịnh Khê) cho biết hiện gia đình anh đang nuôi 4 con ngựa, gồm 3 con ngựa trắng và 1 con ngựa hồng. Trong đó, 2 con được thả nuôi ngay dưới chân núi Bạch Mã, 2 con còn lại được đưa đến điểm du lịch trong khu dân cư Phú Mỹ (Quảng Ngãi) để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người dân và du khách.

"Ngựa với gia đình tôi không chỉ là vật nuôi, mà như người thân trong nhà. Mỗi con đều có tên riêng để dễ gọi, dễ chăm sóc. Nuôi riết rồi thương lắm!", anh Oay nói.

Anh Oay vuốt ve chú ngựa hồng ẢNH: HẢI PHONG

Theo anh Oay, sau khi người cha là ông Đỗ Đình Quân (65 tuổi) bị tai biến, anh trở thành người trực tiếp đảm nhận việc chăm sóc, thuần dưỡng đàn ngựa. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, am hiểu tập tính và cả tình yêu thực sự dành cho loài vật vốn nổi tiếng là nhạy cảm.

Hai chú ngựa được chăn thả dưới núi Thiên Mã ẢNH: HẢI PHONG

Câu chuyện nuôi ngựa của gia đình anh Oay bắt đầu từ gần 20 năm trước, khi ông Đỗ Đình Quân - người từng gắn bó với nghề nhiếp ảnh du lịch tại bãi biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) có dịp lên núi Hàm Rồng (Gia Lai). Thấy người dân nơi đây nuôi ngựa phục vụ du lịch, ông Quân nảy sinh ý định mua một con về nuôi thử.

"Lúc đó tôi rất thích. Về Quảng Ngãi, tôi nhờ thương lái tìm giúp và mua được một con ngựa cái với giá 45 triệu đồng - số tiền khá lớn thời điểm ấy", ông Quân kể.

Anh Oay dắt chú ngựa trắng đi ăn ẢNH: HẢI PHONG

Ban đầu, việc nuôi ngựa gặp không ít khó khăn. Ông Quân phải tìm đến những người từng nuôi ngựa ở huyện Bình Sơn (cũ) để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh và thuần hóa. Sau nhiều năm kiên trì, con ngựa đầu tiên không chỉ quen người mà còn trở thành "người mẫu" phục vụ cho hoạt động chụp ảnh du lịch tại bãi biển Mỹ Khê.

Thời điểm đó, hình ảnh du khách chụp ảnh bên những chú ngựa, xe ngựa được trang trí bắt mắt từng tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch biển Quảng Ngãi.

Ngựa quen hơi người, quen cả tiếng xe

Lớn lên cùng đàn ngựa, anh Oay học xong lớp 12 đã bắt đầu phụ cha thuần ngựa. "Ngựa mới về nếu không quen người sẽ bỏ chạy, thậm chí đá rất nguy hiểm. Phải cho ngựa quen hơi, quen giọng nói, mồ hôi và quen cả tiếng xe máy", anh nói.

Đến nay, đàn ngựa đã quen môi trường sống, chỉ cần nghe tiếng xe hoặc giọng nói của người trong nhà là biết "người quen" đã về. "Có hôm tôi đi xa, vừa chạy xe tới đầu ngõ là ngựa đã ngẩng đầu lên hí", anh Oay cười.

Anh Oay bên 2 chú ngựa ẢNH: HẢI PHONG

Theo anh, nuôi ngựa ở miền Trung khó nhất là thời tiết lạnh. "Mùa nắng thì không lo, nhưng trời trở lạnh là phải che chắn kỹ vì ngựa chịu lạnh kém", anh cho biết thêm.

Trước đây, khi khu vực chùa Minh Đức chưa được xây dựng, anh Oay thường dắt ngựa lên núi Thiên Mã cho ăn cỏ tự nhiên. Nay, đàn ngựa chủ yếu được thả ở khu dân cư dưới chân núi, vừa thuận tiện chăm sóc, vừa đảm bảo an toàn.

Gia đình anh Oay hiện đang có 3 con ngựa trắng, 1 con ngựa hồng ẢNH: HẢI PHONG

Hiện giá trị mỗi con ngựa dao động từ 80 - 150 triệu đồng, tùy theo độ tuổi và mức độ thuần chủng. Tuy nhiên, với gia đình ông Quân, giá trị lớn nhất không nằm ở tiền bạc. "Nuôi ngựa không giàu. Nhưng đây là cái nghề, cái duyên, cái tình mà gia đình tôi gắn bó từ lâu", ông Quân chia sẻ.

Biểu tượng năm Ngọ giữa đời sống hiện đại

Trong văn hóa Á Đông, ngựa là biểu tượng của sự bền bỉ, trung thành, kiên cường và may mắn. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, hình ảnh đàn ngựa trắng (bạch mã) dưới chân núi Thiên Mã càng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt - như lời chúc cho một năm mới mạnh mẽ, hanh thông, vượt khó.

Du khách cưỡi ngựa trắng của gia đình anh Đỗ Quốc Oay để chụp ảnh ẢNH: QUỐC OAY

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề truyền thống dần mai một, câu chuyện của gia đình ông Quân - anh Oay là minh chứng cho sự bền bỉ giữ nghề bằng đam mê và tình yêu. Những chú ngựa không chỉ phục vụ du lịch mà còn góp phần tạo nên một hình ảnh rất riêng của Quảng Ngãi mộc mạc, nhân văn và giàu bản sắc.

Hai chú ngựa quấn quýt bên nhau ẢNH: HẢI PHONG

Dưới bóng núi Thiên Mã, tiếng vó ngựa gõ nhịp chậm rãi như nhắc nhớ về một miền ký ức đẹp, nơi con người và thiên nhiên gắn bó hài hòa. Khi năm Ngọ đang đến gần, những chú ngựa ấy vẫn lặng lẽ ở đó, mang theo hy vọng về một mùa xuân an lành, bền bỉ như chính tinh thần của người dân miền biển Quảng Ngãi.