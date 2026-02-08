3 chú ngựa 'mẫu ảnh' ở Huế: Ăn uống sang chảnh, luôn có dàn cận vệ

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nông trại Edufarm (phường Hóa Châu, TP.Huế) tất bật đón những du khách đến trải nghiệm. Nhiều du khách đến đây để chụp ảnh, check-in, bơi thuyền, bắt cá, cắm trại cũng như chơi với các loài thú cưng. Trong đó, hoạt động cùng những chú ngựa là một trong những trải nghiệm được nhiều người ưa thích.

"Gần tết, tôi tranh thủ đưa con đến đây để cháu được gần gũi với thiên nhiên. Thú thật lúc đầu cũng hơi lo vì ngựa khá cao lớn, nhưng khi thấy mỗi chú ngựa đều có đến 4 nhân viên đi kèm hỗ trợ, người dắt, người đỡ nên tôi rất yên tâm cho cháu cưỡi thử. Nhìn con hào hứng, mình cũng thấy vui lây", anh Hoàng Văn Tâm (47 tuổi, TP.Huế) nói.

3 chú ngựa tại nông trại Edufarm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ít ai biết rằng, để có thể ung dung tạo dáng cùng du khách, 3 chú ngựa này đã trải qua một hành trình dài để thích nghi với mảnh đất miền Trung khắc nghiệt. Anh Nguyễn Sáu, quản lý nông trại Edufarm, chia sẻ rằng những "người bạn" này được nhập về từ vùng núi phía bắc và có cả dòng ngựa lai Arab dũng mãnh.

Dù đã về đây hơn 2 năm, nhưng việc chăm sóc chúng là cả một nghệ thuật. Anh Sáu cho biết, ngựa vốn quen với khí hậu vùng cao hoặc khô ráo, trong khi thời tiết Huế lại "sáng nắng, chiều mưa", mùa hè nắng cháy da, mùa đông lạnh thấu xương. Để bảo vệ sức khỏe cho "dàn sao", nông trại phải lắp đặt hệ thống mái che chuyên dụng cho các hoạt động ngoài trời và bổ sung thêm Vitamin C giúp ngựa tăng cường sức đề kháng khi làm việc nhiều dưới nắng.

Những ngày giáp Tết Bính ngọ, ngựa "mẫu ảnh" được săn đón ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đặc biệt, vào mùa lũ tháng 9 hằng năm, khi nước sông Hương dâng cao, cả 3 chú ngựa sẽ được "sơ tán" lên vùng đất cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nói về độ "chịu chơi" của chủ trang trại, phải kể đến chế độ dinh dưỡng được ví von là "xa hoa". Mỗi ngày, chi phí tiêu chuẩn cho việc ăn uống và chăm sóc mỗi chú ngựa lên tới 300.000 đồng. Để đảm bảo nguồn thức ăn sạch và đủ dinh dưỡng, nông trại thường xuyên trồng cỏ tươi, đảm bảo mỗi "mẫu ảnh" tiêu thụ trên 15 kg cỏ mỗi ngày.

Không dừng lại ở đó, khẩu phần ăn còn được bổ sung tinh bột từ bắp, chuối... để đảm bảo cơ bắp luôn săn chắc. Cả 3 chú ngựa này có bác sĩ thú y riêng, định kỳ hằng tháng bác sĩ sẽ đến thăm khám trực tiếp để kiểm tra sức khỏe tổng quát, đảm bảo ngựa luôn trong trạng thái tốt nhất trước khi đón khách.

Nhân viên huấn luyện ngựa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chế độ ăn và chăm sóc ngựa rất nghiêm ngặt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chú ngựa "mẫu ảnh" khoe vóc dáng dũng mãnh dưới nắng sớm tại nông trại Edufarm bên dòng sông Hương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một trong những điều khiến du khách ấn tượng nhất khi trải nghiệm cưỡi ngựa tại đây chính là đội ngũ nhân viên hỗ trợ đông đảo. Mỗi chú ngựa khi phục vụ khách luôn có ít nhất 4 "cận vệ" đi kèm. Theo anh Nguyễn Sáu, nông trại đã mất hơn 2 tháng chỉ để thuần hóa các chú ngựa này sao cho chúng vừa dạn người, vừa giữ được sự điềm tĩnh.

Khi có khách tham gia hoạt động cưỡi ngựa, dàn "cận vệ" sẽ chia nhau các nhiệm vụ khác nhau: người dẫn dắt, người hỗ trợ khách lên xuống ở vị trí cao, 2 người còn lại túc trực bên cạnh để xử lý mọi tình huống phát sinh...

Sự có mặt của 4 nhân viên cho mỗi chú ngựa không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn đặt yếu tố an toàn của du khách lên hàng đầu. Bên cạnh đó, các nhân viên còn kiêm luôn việc vệ sinh, đảm bảo môi trường sống của các chú ngựa luôn sạch sẽ, thơm tho...



