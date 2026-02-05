Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sân nhà thờ ngay trung tâm TP.HCM bỗng hóa đồng quê miền Tây đón Tết Bính Ngọ

Phạm Hữu
05/02/2026 10:21 GMT+7

Mai vàng, ruộng lúa, xuồng Nam bộ và các tiểu cảnh làng quê được dựng lên trong sân nhà thờ ngay trung tâm TP.HCM, mang đến không khí Tết Bính Ngọ mộc mạc, yên bình giữa phố thị.

Nhà thờ Mạc Ty Nho nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TP.HCM) đang thu hút nhiều người đi đường cũng như cộng đồng mạng trong những ngày qua. Tết Bính Ngọ năm nay, nhà thờ trang trí các tiểu cảnh tết mang phong cách miền Tây rất ấn tượng.

Tại cổng chính của nhà thờ, hàng bông mai vàng 5 cánh lớn được xếp thành chùm từ trên xuống đất. Ở phía hàng rào, những cành mai sum suê lại được bài trí dọc theo con đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Còn phía sau trạm xe buýt, nhà thờ cũng trang trí nhiều tiểu cảnh về đồng quê, cánh đồng sen nở rộ, phía trên là nhà sàn mái tranh vách lá. Tô điểm thêm cho nhà sàn này là các hàng liễn đỏ, câu đối thư pháp. Cạnh đó là hàng dừa và ruộng bắp trĩu quả cùng chiếc xuồng Nam bộ.

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Cảnh tết tại nhà thờ Mạc Ty Nho, đường Nguyễn Thị Minh Khai trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Khu vực phía trước nhà thờ trở nên tươi mới với các loại hoa tết

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Cạnh trạm xe buýt là tiểu cảnh làng quê tết với hồ sen, nhà mái lá mộc mạc

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Khung cảnh tết làng quê miền Tây trước nhà thờ Mạc Ty Nho

ẢNH: PHẠM HỮU

Người trông coi nhà thờ Mạc Ty Nho cho biết nhà thờ đã trang trí từ rất lâu và rất công phu với mục đích không phải dành cho giáo dân mà cả người dân ở thành phố cùng đến tham quan.

Phía bên trong nhà thờ cũng là một không gian khác bắt mắt không kém. Trong hành lang được trang trí theo cảnh sắc quê hương miền Tây với 2 hàng lúa nước và dừa. Ở giữa đường đi là quầy tạp hoá, bán các loại quà bánh tuổi thơ. Trong sân trung tâm là dãy hàng những cây đào hồng rực rỡ, tạo nên cảnh sắc khác lạ so với phía bên ngoài.

Trong khi đó, nhà thờ Tân Định ở đường Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa) cũng được trang trí đón Tết Bính Ngọ. Tại cổng chính và hàng rào được treo những cành mai vàng rực rỡ. Kèm theo đó là các dây đèn lồng màu vàng - đỏ xen kẽ được treo từ đỉnh tháp xuống đất.

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 5.

Phía bên trong hành lang của nhà thờ là dãy lúa chín vàng, kèm theo là hàng dừa xanh

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 6.

Không những vậy, nhà thờ còn mô phỏng cửa hàng tạp hóa, bán các loại quà bánh của tuổi thơ

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 7.

Khu vực sân sau với nhiều hàng cây đào hồng và lồng đèn nhiều màu sắc

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 8.

Gian trưng bày heo đất, chong chóng

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 9.

Từ cổng nhà thờ nhìn ra bên ngoài đường Nguyễn Thị Minh Khai

ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh quê yên bình trong sân nhà thờ ở TP.HCM, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 10.

Nhà thờ Tân Định cũng được trang trí đón tết

ẢNH: PHẠM HỮU

 

Khám phá thêm chủ đề

