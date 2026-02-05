Sân nhà thờ ngay trung tâm TP.HCM bỗng hóa đồng quê miền Tây đón Tết Bính Ngọ

Nhà thờ Mạc Ty Nho nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TP.HCM) đang thu hút nhiều người đi đường cũng như cộng đồng mạng trong những ngày qua. Tết Bính Ngọ năm nay, nhà thờ trang trí các tiểu cảnh tết mang phong cách miền Tây rất ấn tượng.

Tại cổng chính của nhà thờ, hàng bông mai vàng 5 cánh lớn được xếp thành chùm từ trên xuống đất. Ở phía hàng rào, những cành mai sum suê lại được bài trí dọc theo con đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Còn phía sau trạm xe buýt, nhà thờ cũng trang trí nhiều tiểu cảnh về đồng quê, cánh đồng sen nở rộ, phía trên là nhà sàn mái tranh vách lá. Tô điểm thêm cho nhà sàn này là các hàng liễn đỏ, câu đối thư pháp. Cạnh đó là hàng dừa và ruộng bắp trĩu quả cùng chiếc xuồng Nam bộ.

Người trông coi nhà thờ Mạc Ty Nho cho biết nhà thờ đã trang trí từ rất lâu và rất công phu với mục đích không phải dành cho giáo dân mà cả người dân ở thành phố cùng đến tham quan.

Phía bên trong nhà thờ cũng là một không gian khác bắt mắt không kém. Trong hành lang được trang trí theo cảnh sắc quê hương miền Tây với 2 hàng lúa nước và dừa. Ở giữa đường đi là quầy tạp hoá, bán các loại quà bánh tuổi thơ. Trong sân trung tâm là dãy hàng những cây đào hồng rực rỡ, tạo nên cảnh sắc khác lạ so với phía bên ngoài.

Trong khi đó, nhà thờ Tân Định ở đường Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa) cũng được trang trí đón Tết Bính Ngọ. Tại cổng chính và hàng rào được treo những cành mai vàng rực rỡ. Kèm theo đó là các dây đèn lồng màu vàng - đỏ xen kẽ được treo từ đỉnh tháp xuống đất.

