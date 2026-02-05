Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Rời TP.HCM về quê ăn tết Bính Ngọ: Đây là ngày Bến xe Miền Tây đông nhất

Cao An Biên
Cao An Biên
05/02/2026 06:16 GMT+7

Tết Nguyên đán 2026 cận kề, nhiều người đang tất bật hoàn tất những công việc tồn đọng cuối năm để sẵn sàng về quê ăn tết. Bến xe Miền Tây đón lượng khách đông nhất vào ngày nào?

Theo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Bến xe Miền Tây, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán là 20 ngày, gồm 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết.

Rời TP.HCM về quê ăn tết Bính Ngọ: Đây là ngày Bến xe Miền Tây đông nhất- Ảnh 1.

Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với lượng xe tăng trên 2% và lượng khách tăng trên 4% so với cùng kỳ năm 2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ thể từ ngày 7.2.2026 đến hết ngày 26.2.2026 (nhằm ngày 20 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 10 tháng giêng năm Bính Ngọ). Đặc điểm tại Bến xe Miền Tây lượng hành khách thường tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng cao từ ngày 13.2.2026 đến ngày 15.2.2026 (nhằm ngày 26.12 âm lịch đến ngày 28.12 âm lịch).

Trên cơ sở phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và tình hình hành khách đi lại hiện nay, Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với lượng xe tăng trên 2% và lượng khách tăng trên 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày nào người dân về quê ăn tết đông nhất?

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ chính thức bắt đầu từ thứ hai, ngày 16.2.2026 (tức 29 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20.2.2026 (tức mùng 4 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Do kỳ nghỉ này nằm trọn giữa 2 ngày cuối tuần, tổng số ngày nghỉ được kéo dài lên 9 ngày liên tục, từ 14.2 đến 22.2.2026 (tức từ 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Theo dự báo sản lượng hành khách qua Bến xe Miền Tây 10 ngày trước tết, ngày 26 tháng chạp (13.2 dương lịch), tức trước kỳ nghỉ tết 1 ngày là ngày khách qua bến xe đông nhất với 68.500 lượt hành khách (2.252 chuyến xe) tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 144% so với ngày thường.

Rời TP.HCM về quê ăn tết Bính Ngọ: Đây là ngày Bến xe Miền Tây đông nhất- Ảnh 2.

ổng 20 ngày phục vụ tết, dự báo có 842.000 lượt hành khách qua Bến xe Miền Tây với hơn 37.000 chuyến xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau đó, vào ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán 27 tháng chạp (14.2 dương lịch), dự báo có tới 65.000 lượt khách với 2.100 chuyến xe qua Bến xe Miền Tây. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đây mới là ngày khách về quê ăn tết đông nhất.

10 ngày sau tết, lượng khách qua bến xe đông nhất vào ngày mùng 2 tết (18.2) với gần 47.000 lượt khách và gần 1.700 chuyến xe. Tổng 20 ngày phục vụ tết, dự báo có 842.000 lượt hành khách qua Bến xe Miền Tây với hơn 37.000 chuyến xe.

