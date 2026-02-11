Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Mức giá mới của vé tham quan các di tích, bảo tàng ở Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/02/2026 20:32 GMT+7

HĐND TP.Đà Nẵng đã chính thức thông qua nghị quyết về phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng lớn như Hội An, Mỹ Sơn, tháp cổ Khương Mỹ...

Chiều 11.2, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức thu, đối tượng, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn.

Theo nghị quyết, mức thu phí tham quan được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài tại các điểm di tích gồm: Đô thị cổ Hội An, khu đền Tháp cổ Mỹ Sơn, các cụm tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa.

Mức giá mới của vé tham quan các di tích, bảo tàng ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Phố cổ Hội An có thời điểm quá tải vì du khách tham quan quá đông

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, tại đô thị cổ Hội An, mức thu từ 20.000 - 30.000 đồng/người/công trình. Đối với Khu đền tháp cổ Mỹ Sơn, mức phí tham quan là 40.000 đồng/người/lượt. Tại các cụm tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn và Khương Mỹ, mức thu dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng/người/lượt. Riêng bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa áp dụng mức thu 20.000 đồng/người/lượt.

Nghị quyết cũng quy định miễn phí tham quan đối với các đối tượng gồm: công dân Việt Nam là người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; trẻ em dưới 16 tuổi và học sinh; công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên; khách ngoại giao.

Việc tổ chức thu phí do các cơ quan, đơn vị được UBND thành phố phân cấp, ủy quyền thực hiện theo quy định.

Về cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu, đơn vị được trích lại 45% số phí thu được đối với phí tham quan các công trình văn hóa thuộc đô thị cổ Hội An; trích lại 50% đối với Khu đền tháp Mỹ Sơn và trích lại 90% đối với các công trình văn hóa gồm tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa.

Đối với phí tham quan đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, sau khi trừ chi phí được trích để lại cho đơn vị sự nghiệp công lập nhằm trang trải hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí theo quy định, toàn bộ số còn lại sẽ nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Nguồn kinh phí này được sử dụng cho công tác trùng tu, nâng cấp, bảo tồn di sản; tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội, quảng bá du lịch và các nhiệm vụ quản lý liên quan theo quy định tại Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.

Mức giá mới của vé tham quan các di tích, bảo tàng ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Tháp cổ Khương Mỹ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thẩm tra nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thu phí khoa học, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho du khách. Đồng thời, cần sớm thống nhất phân quyền quản lý, khai thác tài sản công; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan để tránh chồng chéo trong quản lý.

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; bảo đảm cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự tại các điểm tham quan. Việc nghiên cứu phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi theo hướng tăng cường phân bổ cho địa phương cũng được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Tin liên quan

Lùi thời gian 'siết hoạt động bán vé' vào phố cổ Hội An

Lùi thời gian 'siết hoạt động bán vé' vào phố cổ Hội An

Sau khi UBND TP.Hội An có chủ trương ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An (TP.Hội An), trong đó bán vé cho tất cả người vào tham quan khu phố cổ từ ngày 15.5, TP.Hội An cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân địa phương và dư luận để có sự điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành chủ trương mới. TP.Hội An vẫn bán vé tham quan theo quy định cũ đã được áp dụng từ lâu.

Đưa cư dân bản địa quay lại phố cổ Hội An

Vì sao Mỹ Sơn điều chỉnh giá vé tham quan?

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Di tích Khu đền tháp Mỹ Sơn Đô thị cổ Hội An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận