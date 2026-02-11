Mức giá mới của vé tham quan các di tích, bảo tàng ở Đà Nẵng

Chiều 11.2, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức thu, đối tượng, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn.

Theo nghị quyết, mức thu phí tham quan được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài tại các điểm di tích gồm: Đô thị cổ Hội An, khu đền Tháp cổ Mỹ Sơn, các cụm tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa.

Phố cổ Hội An có thời điểm quá tải vì du khách tham quan quá đông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, tại đô thị cổ Hội An, mức thu từ 20.000 - 30.000 đồng/người/công trình. Đối với Khu đền tháp cổ Mỹ Sơn, mức phí tham quan là 40.000 đồng/người/lượt. Tại các cụm tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn và Khương Mỹ, mức thu dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng/người/lượt. Riêng bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa áp dụng mức thu 20.000 đồng/người/lượt.

Nghị quyết cũng quy định miễn phí tham quan đối với các đối tượng gồm: công dân Việt Nam là người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; trẻ em dưới 16 tuổi và học sinh; công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên; khách ngoại giao.

Việc tổ chức thu phí do các cơ quan, đơn vị được UBND thành phố phân cấp, ủy quyền thực hiện theo quy định.

Về cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu, đơn vị được trích lại 45% số phí thu được đối với phí tham quan các công trình văn hóa thuộc đô thị cổ Hội An; trích lại 50% đối với Khu đền tháp Mỹ Sơn và trích lại 90% đối với các công trình văn hóa gồm tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa.

Đối với phí tham quan đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, sau khi trừ chi phí được trích để lại cho đơn vị sự nghiệp công lập nhằm trang trải hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí theo quy định, toàn bộ số còn lại sẽ nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Nguồn kinh phí này được sử dụng cho công tác trùng tu, nâng cấp, bảo tồn di sản; tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội, quảng bá du lịch và các nhiệm vụ quản lý liên quan theo quy định tại Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.

Tháp cổ Khương Mỹ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thẩm tra nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thu phí khoa học, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho du khách. Đồng thời, cần sớm thống nhất phân quyền quản lý, khai thác tài sản công; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan để tránh chồng chéo trong quản lý.

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; bảo đảm cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự tại các điểm tham quan. Việc nghiên cứu phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi theo hướng tăng cường phân bổ cho địa phương cũng được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.