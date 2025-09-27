Vì sao Mỹ Sơn điều chỉnh giá vé tham quan?

Chiều 27.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khiết, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết Kiểm toán Nhà nước vừa yêu cầu đơn vị điều chỉnh mức vé tham quan theo đúng quy định của luật Du lịch, đảm bảo không có sự phân biệt giữa khách nội địa và quốc tế.

Hiện tại, giá vé vào khu đền tháp Mỹ Sơn (áp dụng từ năm 2014) là 100.000 đồng cho khách người Việt Nam và 150.000 đồng cho khách nước ngoài.

Du khách tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Khiết, việc giữ nguyên mức giá này sau hơn 10 năm không còn phù hợp, đặc biệt là khi chi phí quản lý, bảo tồn, trùng tu di tích và nhân sự đã tăng lên đáng kể. Ngoài ra, theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, Ban Quản lý không thể giảm giá vé của du khách quốc tế xuống bằng với khách Việt Nam. Do đó, phương án khả thi duy nhất là tăng giá vé cho du khách trong nước để đảm bảo sự đồng nhất.

Ông Khiết cũng cho biết, việc điều chỉnh giá vé là cần thiết để có thêm nguồn lực đầu tư, cải thiện chất lượng sản phẩm du lịch.

Trong hơn 10 năm qua, Mỹ Sơn đã phát triển nhiều dịch vụ mới, giúp trải nghiệm của du khách kéo dài hơn. Nếu trước đây khách chỉ mất khoảng 1 giờ tham quan, nay thời gian đã tăng lên hơn 2 giờ với các hoạt động và tiện ích: tham quan Bảo tàng Mỹ Sơn; dịch vụ xe điện trung chuyển; trải nghiệm dệt thổ cẩm, chuốt gốm, chằm nón lá; thưởng thức biểu diễn nghệ thuật múa Chăm với 7 suất diễn mỗi ngày…

Khu đền tháp Mỹ Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh giá vé, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã tổ chức tọa đàm với sự tham gia của 20 doanh nghiệp lữ hành, đại diện Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng và chính quyền địa phương.

Hầu hết các doanh nghiệp đều đồng ý với việc điều chỉnh giá vé để áp dụng một mức chung cho cả khách nội địa lẫn khách quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường liên kết, kết nối để thu hút du khách.

"Việc điều chỉnh giá vé sẽ có lộ trình rõ ràng, không làm một cách tùy tiện. Mục tiêu là để Mỹ Sơn có đủ nguồn lực đầu tư bảo tồn di sản, phát triển hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực", ông Khiết nhấn mạnh.

Thông qua buổi tọa đàm, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng tìm kiếm sự ủng hộ của các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong việc liên kết, kết nối đưa khách đến tham quan nhằm tăng lượng khách hằng năm, tăng doanh thu để thực hiện công tác quản lý, đầu tư bảo tồn di sản tốt hơn. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng chương trình liên kết phát triển trong thời gian tới.