Lùi thời gian 'siết hoạt động bán vé' vào phố cổ Hội An

Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết trong đề án dự kiến TP.Hội An sẽ thực hiện trong thời gian tới có nhiều nội dung, trong đó có nội dung mới phải qua nhiều khâu nên chưa thể thực hiện ngay. Ban Thường vụ Thành ủy Hội An sẽ bàn bạc kỹ về các giải pháp, khi có sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp mới thống nhất chủ trương nên làm cái gì. Ông cho rằng so với thời hạn ngày 15.5, có một số nội dung mới chưa thể thực hiện ngay được, nhưng vẫn phải chuẩn bị chứ không dừng. Hội An luôn cầu thị lắng nghe tất cả chiều thông tin, đặc biệt là ý kiến của người dân. Những phương án nào chưa được sự đồng thuận sẽ tính toán lùi thời gian, làm từng bước một theo lộ trình phù hợp.



Phố cổ Hội An có thời điểm bị “quá tải” do lượng khách đến tham quan quá đông Nam Thịnh

Trả lời PV Thanh Niên vào ngày 8.4, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay việc TP.Hội An lo lắng và buộc phải siết chặt hoạt động bán vé là do hiện nay một số đơn vị lữ hành xây dựng tour miễn phí vé vào tham quan phố cổ Hội An. Quan điểm của ông là nếu trường hợp này xảy ra thì Hội An sẽ "chết". Bởi đô thị cổ Hội An chỉ có khoảng 1 km2, giờ miễn phí, khách dồn hết vào đó thì còn gì là "sản phẩm du lịch", lấy gì để bảo tồn di tích. "Mục đích cũng chỉ để làm sao kiểm soát, chống các đoàn có tư tưởng "biến" Hội An thành điểm tham quan "free" để cạnh tranh tour không lành mạnh. TP.Hội An sẽ làm hết sức nhẹ nhàng nhưng đảm bảo công bằng. Chúng tôi sẽ họp bàn với những chủ nhân sở hữu di tích trong phố cổ, nghe ý kiến rồi sẽ tiếp tục họp với đơn vị lữ hành, sau đó mới thống nhất. Nếu như tất cả nhân dân không đồng tình thì buộc phải dừng, không thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi tin những chủ nhân di tích sẽ hiểu với cách làm của thành phố", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, ngày 15.5, TP.Hội An cũng sẽ chính thức mở rộng không gian đề án "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" cho tuyến đường Phan Chu Trinh. Việc lắp đặt lại các biển hướng dẫn phân luồng như chỗ nào là quầy bán vé, công trình vệ sinh, khu vực bán vé… phải có thông tin đầy đủ để du khách và người dân nắm.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay chủ trương về việc ban hành phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền TP.Hội An. "Tôi đã trao đổi với Bí thư và Chủ tịch TP.Hội An để anh em cân nhắc thực hiện sao cho phải, vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý trật tự, văn hóa du lịch nhưng cũng phải vừa phù hợp, có khoa học và nhân văn. Những vấn đề mới còn nhiều ý kiến khác nhau thì hết sức cầu thị và tôn trọng ý kiến đóng góp của cộng đồng cũng như các bên có liên quan, dù làm theo cách thức nào cũng không được để ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và thương hiệu của Hội An", ông Thanh nói.