Thời sự

Đà Nẵng: Xử lý tài xế xe tải dùng hung khí đe dọa người lái xe buýt

Huy Đạt
Huy Đạt
03/01/2026 21:08 GMT+7

Công an P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý tài xế xe tải có hành vi dùng hung khí đe dọa tài xế xe buýt sau mâu thuẫn giao thông, gây bức xúc dư luận.

Ngày 3.1, Công an P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với Trạm CSGT Hòa Hiệp củng cố hồ sơ để xử lý một tài xế xe tải có hành vi dùng hung khí đe dọa tài xế xe buýt sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 cùng ngày (3.1), trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh va chạm dẫn đến ẩu đả giữa các tài xế tại giao lộ Hoàng Văn Thái - Tôn Đức Thắng (P.Hòa Khánh) giữa một xe ô tô tải và xe buýt Phương Trang. 

Đà Nẵng: Xử lý tài xế xe tải dùng hung khí đe dọa người lái xe buýt- Ảnh 1.

Tài xế xe tải cầm hung khí đe dọa tài xế xe buýt tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Hoàng Văn Thái (TP.Đà Nẵng)

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Hòa Khánh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập các bên liên quan. 

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định tài xế xe tải BS 43H-030.74 là N.Đ.M (32 tuổi, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn không nhường đường khi lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng. 

Thời điểm xảy ra sự việc, tài xế M. điều khiển xe tải vượt lên, tạt đầu và chặn dừng xe buýt Phương Trang BS 50F - 044.20 gần khu vực giao lộ. 

Sau đó, người này cầm theo một thanh sắt hình trụ dài khoảng 1 m đi về phía tài xế xe buýt, có hành vi chỉ trỏ, thách thức, gây mất trật tự an toàn giao thông. Làm việc tại cơ quan công an, ban đầu tài xế N.Đ.M đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm giao thông và dùng thanh sắt đe dọa người khác.

Đà Nẵng: Xử lý tài xế xe tải dùng hung khí đe dọa người lái xe buýt- Ảnh 2.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng làm việc với tài xế xe tải

ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định người này âm tính với chất ma túy. 

Hiện Công an P.Hòa Khánh đang tiếp tục phối hợp với Trạm CSGT Hòa Hiệp hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm tài xế xe tải theo quy định của pháp luật.

