Thời sự

Vượt đèn đỏ, tài xế taxi bị phạt nặng

Huy Đạt
Huy Đạt
28/12/2025 18:57 GMT+7

Từ phản ánh của người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic và fanpage Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã xác minh, xử phạt nặng đối với tài xế taxi vượt đèn đỏ.

Ngày 28.12, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế taxi vượt đèn đỏ.

- Ảnh 1.

Hình ảnh taxi vượt đèn đỏ tại ngã tư Ngô Quyền - Trần Thánh Tông (TP.Đà Nẵng) được người dân ghi lại và cung cấp cho cơ quan chức năng

ẢNH: Đ.X

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic và fanpage Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã xác minh, ghi nhận: Lúc 10 giờ 48 phút ngày 2.11, tài xế Võ Quang H. (42 tuổi, trú P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) điều khiển taxi BS 43H-090.XX lưu thông qua ngã tư Ngô Quyền - Trần Thánh Tông (P.An Hải, TP.Đà Nẵng), đã vượt đèn đỏ, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đến ngày 26.12, khi Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng mời đến làm rõ, tài xế H. thừa nhận hành vi vượt đèn đỏ do không chú ý thời gian hiển thị của đèn tín hiệu giao thông.

Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. Với lỗi vi phạm này, tài xế taxi bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, việc tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua các nền tảng số như VNeTraffic đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng mong muốn tiếp tục nhận được hình ảnh, clip do người dân cung cấp để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, qua đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

