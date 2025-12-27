Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Từ clip người dân gửi, CSGT phạt nặng xe tải đi vào đường cấm

Huy Đạt
Huy Đạt
27/12/2025 09:28 GMT+7

Người dân cung cấp clip qua mạng xã hội, lực lượng CSGT TP.Đà Nẵng nhanh chóng xác minh, xử phạt tài xế xe tải đi vào đường cấm.

Ngày 27.12, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, từ clip do người dân cung cấp, qua mạng xã hội, lực lượng CSGT đã xác minh, mời làm việc và xử phạt một tài xế xe tải đi vào đường cấm.

Đà Nẵng: Từ clip người dân gửi, CSGT phạt nặng xe tải đi vào đường cấm- Ảnh 1.

Tài xế điều khiển xe tải BS 43H - 200.xx đi vào đường cấm bị CSGT TP.Đà Nẵng xử phạt

ẢNH: Đ.X.

Trước đó, người dân đã gửi clip phản ánh một xe tải lưu thông vào tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn có biển báo cấm xe tải đến Fanpage Facebook Cục CSGT và ứng dụng VNeTraffic.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chuyển nội dung phản ánh cho Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng để xác minh, xử lý.

Ngày 25.12, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã mời tài xế H.K.Đ. (35 tuổi, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), người điều khiển xe tải BS 43H - 200.xx, đến trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.

Qua làm việc, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm đúng như nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Trạm CSGT Hòa Hải, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.K.Đ. về hành vi “đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”, theo điểm i, khoản 5, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27.12.2024 của Chính phủ.

Với vi phạm này, tài xế bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, việc người dân chủ động cung cấp hình ảnh, clip phản ánh vi phạm giao thông là kênh thông tin quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

