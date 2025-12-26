Hai tài xế xe đầu kéo 'thi gan' cố thủ giữa đường, quốc lộ 49 ách tắc nhiều giờ

Sự việc dở khóc dở cười, gây bức xúc này được xác định xảy ra tối 25.12, tại đoạn đèo dốc thuộc quốc lộ 49 đoạn qua địa phận xã A Lưới 3 (TP.Huế), khu vực có địa hình hiểm trở với nhiều ngã rẽ quanh co, nguy hiểm.

Theo nội dung clip đăng tải trên tài khoản Facebook có tên Đavít Đại - một người trực tiếp bị kẹt tại hiện trường, anh đang trên đường từ trung tâm TP.Huế về nhà thì gặp cảnh tắc đường kéo dài.



2 tài xế xe đầu kéo tắt máy, cố thủ trong cabin khiến quốc lộ 49 bị ách tắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Ban đầu, anh và nhiều người đi đường cứ ngỡ phía trước có vụ va chạm giao thông nghiêm trọng nên kiên nhẫn chờ đợi suốt từ 20 giờ đến tận 22 giờ 30 phút. Tuy nhiên, khi tiến lại gần để xem xét, tất cả đều tá hỏa khi phát hiện do 2 tài xế xe đầu kéo đang "thi gan", không chịu nhường đường nên tắt máy nằm ngủ ngay trong cabin.

Hành động này đã khiến lưu thông trên quốc lộ 49 bị tê liệt. Sau khi vấp phải sự phản ứng gay gắt của dòng người đang bị ùn tắc, 2 tài xế mới chịu nổ máy di chuyển, nhưng các phương tiện vẫn phải nối đuôi nhau di chuyển rất khó khăn.

Ngay sau khi đoạn clip về sự việc được đăng tải, cư dân mạng rất bức xúc trước ý thức giao thông của 2 tài xế này. Rất nhiều bình luận thể hiện sự bất bình trước hành vi coi thường cộng đồng. "Chưa thấy trường hợp nào thiếu ý thức đến mức này. Giữa đường đèo nguy hiểm mà dám tắt máy đi ngủ thì đúng là xem thường mạng sống của chính mình và người khác", một tài khoản bày tỏ.

Nhiều ý kiến khác cho rằng, hành động "cố thủ" này là minh chứng của việc coi thường pháp luật và thiếu đạo đức nghề nghiệp của người cầm lái.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, chiều nay 26.12, đại diện Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP.Huế xác nhận với PV Thanh Niên đơn vị đã nắm bắt thông tin và đang xử lý. Hiện cơ quan chức năng đã mời cả 2 tài xế cùng chủ phương tiện lên làm việc để làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử phạt.