10 ngày sau vụ bị nhóm thiếu niên đánh đập, người đàn ông ở Huế vẫn chưa bình phục

Trưa 24.12, PV Thanh Niên gặp ông H. trên đường Ông Ích Khiêm (TP.Huế) trong tình trạng đau nhức do bị thương nặng. Sau gần 10 ngày bị nhóm thiếu niên đánh đập, nhục mạ và quay clip, đến nay ông H. vẫn chưa hết sợ hãi.



Ông H. nằm co ro bên đường, liên tục than đau vì những vết thương sau khi bị đánh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nằm co ro bên góc đường, ông H liên tục than: "Đau quá anh ơi, người em nhức quá, khâu nhiều mũi. Bọn hắn đập em đau quá". Thời điểm này, ông H. có dấu hiệu say xỉn, liên tục nói: "Em phải ra đây nằm, lỡ tụi nó có tới đánh thì có người can".

Một bà cụ sống gần đó cho biết, anh H. sống 1 mình trong căn nhà ở đường Trần Nguyên Đán, cha mẹ đều mất nên anh thường xuyên uống rượu.

"Nó hay say xỉn nhưng hiền lành lắm, không bao giờ quậy phá, trộm cắp hay làm phiền ai. Thấy nó hiền nên có mấy đứa nhỏ hay đánh nó, đây cũng không phải lần đầu nó bị đánh", bà nói.

Cánh tay ông H. vẫn còn vết khâu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo lời chỉ dẫn của bà, PV tìm đến ngôi nhà của ông H. trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Nguyên Đán. Căn nhà đổ nát và nhếch nhác, món đồ vật giá trị nhất có lẽ là chiếc sô pha cũ kỹ, cũng nơi ông H. nhiều lần bị nhóm thiếu niên đánh. Ông H. cho biết, ngôi nhà do cha mẹ ông để lại, hiện cha mẹ ông đã mất, các em cũng đã lập gia đình, ông sống một mình nên thường xuyên uống rượu.

Căn nhà của ông H. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó ngày 20.12, các nền tảng mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại nhóm học sinh đã có hành vi đánh đập, nhục mạ ông H. rồi quay video lại.

Các đoạn clip khiến người xem bức xúc vì hành vi côn đồ của nhóm thiếu niên này. Theo đó nhóm thiếu niên này không chỉ chửi bới mà còn liên tục dùng tay, chân tác động khiến ông H. ngã quỵ.

Chiếc sô pha nơi xảy ra vụ việc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong đoạn clip có giọng của một thiếu niên nói: "Chừ này, ngày ni, ngày mai luôn tau thấy mi uống rượu tao đập tiếp, đập nhừ tử luôn…" rồi dùng chân, tay tác động vật lý liên tục khiến ông H. nằm xuống.

Thậm chí, nhóm này còn ép ông H. phải cởi quần áo, nằm xuống đất để nhục mạ. Đỉnh điểm, một thiếu niên mặc áo khoác đen còn dùng chân đạp mạnh vào cổ nạn nhân kèm lời đe dọa: "Mi ưa chết không tao cho mi chết luôn". Mặc cho ông H. tục van xin, nhóm thiếu niên vẫn thản nhiên cười đùa, nhổ nước bọt và tiếp tục hành hung.

Đã xác định danh tính nhóm thiếu niên

Liên quan đến sự việc trên, UBND P.Phú Xuân, TP.Huế đã có thông báo gửi các cơ quan báo chí. Theo xác minh, sự việc xảy ra vào đêm 15.12. Thời điểm này, có 6 học sinh tham gia, trong đó là 2 học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (P.Thuận Hóa) và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế; 4 học sinh lớp 8 - 9 của Trường THCS Trần Cao Vân (P.Phú Xuân).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định L.Q.M (học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ); V.N.N.Q (học sinh lớp 9) và T.G.M (học sinh lớp 8 cùng Trường THCS Trần Cao Vân) là 3 người trực tiếp đánh ông N.T.H.

UBND P.Phú Xuân đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.Huế và Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân, mời phụ huynh cùng 4 học sinh của trường này đến làm việc, nắm bắt thông tin.

Cơ quan chức năng và nhà trường đã yêu cầu các học sinh cam kết không tái phạm hành vi vi phạm pháp luật, đại diện các gia đình cần thăm hỏi sức khỏe của nạn nhân. Đồng thời Công an P.Phú Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ từng hành vi, vai trò cụ thể của từng học sinh liên quan vụ việc để có hình thức xử lý theo đúng quy định. Đối với 2 học sinh còn lại, không thuộc địa bàn P.Phú Xuân, cơ quan Công an TP.Huế sẽ mời gia đình và học sinh làm việc, củng cố hồ sơ trong thời gian tới.