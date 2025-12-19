Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đăng cai Năm du lịch quốc gia giúp ngành du lịch TP.Huế 'thắng lớn'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
19/12/2025 16:19 GMT+7

Là địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia năm 2025, TP.Huế đã đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỉ đồng, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đó là một trong những nội dung được nêu ra tại Hội nghị tổng kết Năm du lịch quốc gia - Huế 2025, diễn ra sáng nay 19.12 tại TP.Huế.

Sự kiện do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND TP.Huế tổ chức, với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo Năm du lịch quốc gia  - Huế 2025; ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP.Huế; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các cục, vụ thuộc Bộ VH-TT-DL, các sở, ban, ngành TP.Huế và lãnh đạo một số tỉnh thành, đơn vị địa phương.

Đăng cai Năm du lịch quốc gia giúp ngành du lịch TP.Huế 'thắng lớn' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng tặng bằng khen cho ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế và bà Trần Thị Hoài Trâm vì đã có đóng góp cho sự thành công của Năm du lịch quốc gia - Huế 2025

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo báo cáo của ban tổ chức, với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới", Năm du lịch quốc gia 2025 được tổ chức tại TP.Huế đã diễn ra hơn 170 sự kiện cấp quốc gia và địa phương. Việc tổ chức Năm du lịch quốc gia - Huế 2025 đã đạt được những thành công nổi bật, góp phần trực tiếp vào sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Huế nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP.Huế, cho biết thông qua chuỗi hoạt động Năm du lịch quốc gia, hình ảnh Huế - điểm đến giàu bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện, hấp dẫn - đã được quảng bá sâu rộng tới du khách trong nước và quốc tế.

Trong năm 2025, TP.Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng trên 61% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỉ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. 

"Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc tổ chức Năm du lịch quốc gia, đồng thời khẳng định tiềm năng, vị thế và sức hấp dẫn ngày càng tăng của du lịch Huế", ông Toàn nói.

Đăng cai Năm du lịch quốc gia giúp ngành du lịch TP.Huế 'thắng lớn' - Ảnh 3.

Ban tổ chức tuyên dương nhiều cá nhân có đóng góp vào sự thành công của Năm du lịch quốc gia - Huế 2025

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo TP.Huế cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế nhất định trong công tác tổ chức, quy mô và tính chuyên nghiệp của một số hoạt động, cũng như việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho phát triển du lịch. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền TP.Huế cam kết tiếp tục nỗ lực, đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa để phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban chỉ đạo Năm du lịch quốc gia - Huế 2025, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của TP.Huế trong quá trình đăng cai Năm du lịch quốc gia 2025.

"Cùng với số liệu của Huế và nhiều địa phương khác đã làm nên một kết quả tổng hợp của ngành du lịch Việt Nam. Chúng đã sắp được 22 triệu lượt khách quốc tế trên 130 triệu lượt khách nội địa", Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nói.

Tại hội nghị, Bộ VH-TT-DL đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân; Chủ tịch UBND TP.Huế tặng bằng khen nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Năm du lịch quốc gia - Huế 2025. 

Bộ VH-TT-DL và UBND TP.Huế đã trao cờ đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026 cho UBND tỉnh Gia Lai.

Huế sắp có 2 tòa tháp 5 sao với thiết kế đặc biệt

Huế sắp có 2 tòa tháp 5 sao với thiết kế đặc biệt

Khách sạn 5 sao với 2 tòa tháp 25 tầng, lấy cảm hứng thiết kế từ trống đồng Đông Sơn, kết hợp kiến trúc cung đình và kiến trúc đương đại vừa được khởi công tại khu đô thị mới Ecogaden (TP.Huế), hứa hẹn sẽ là chốn thưởng lãm cao cấp, tạo động lực thúc đẩy du lịch thành phố di sản.

