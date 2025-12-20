Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên đánh đập, nhục mạ người đàn ông ở Huế

Ngày 20.12, các nền tảng mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại nhóm học sinh thuộc một trường THCS đã có hành vi đánh đập, nhục mạ người đàn ông được cho là vô gia cư rồi quay video lại.



Clip ghi lại cảnh người đàn ông bị nhóm học sinh đánh đập, nhục mạ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Theo đó, nhóm thiếu niên này không chỉ chửi bới mà còn liên tục dùng tay, chân tác động khiến người đàn ông ngã quỵ.

Trong đoạn clip có giọng của một thiếu niên nói: "Chừ này, ngày ni, ngày mai luôn tao thấy mi uống rượu tao đập tiếp, đập nhừ tử luôn…" rồi dùng chân, tay tác động vật lý liên tục khiến người đàn ông này nằm xuống.

Thậm chí, nhóm này còn ép người đàn ông phải cởi quần áo, nằm xuống đất để nhục mạ. Đỉnh điểm, một thiếu niên mặc áo khoác đen còn dùng chân đạp mạnh vào cổ nạn nhân kèm lời đe dọa: "Mi ưa chết không tao cho mi chết luôn".

Mặc cho người đàn ông trung niên liên tục van xin, nhóm thiếu niên vẫn thản nhiên cười đùa, nhổ nước bọt và tiếp tục hành hung.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự xót xa và đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng này: "Xem 2 clip mà tim như thắt lại. Hành hạ một người đáng tuổi cha, thậm chí là ông, nạn nhân chảy máu van xin mà vẫn cười nói khanh khách... thật hết ngôn từ diễn tả".

Nhiều ý kiến cũng nhận định nạn nhân có vẻ không được tỉnh táo về mặt thần kinh, khiến hành vi của nhóm thiếu niên càng trở nên đáng lên án hơn.

Theo xác minh ban đầu của PV Thanh Niên, sự việc xảy ra tại TP.Huế. Nhóm thiếu niên xuất hiện trong clip hiện đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn thành phố.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hôm nay 20.12, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế đã có chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc để xác minh thông tin.