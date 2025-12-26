Đà Nẵng: 'Bốc đầu' xe máy giữa đường, 2 thanh niên bị tịch thu xe

Ngày 26.12, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản xử lý, tịch thu xe đối với 2 thanh niên có hành vi chạy xe máy bằng một bánh, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, đường dây nóng Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên "bốc đầu" xe máy khi đang lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh.

Cảnh 2 thanh niên "bốc đầu" xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong các ngày 25 và 26.12, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã mời những người liên quan đến làm rõ. Qua xác minh, người điều khiển xe được xác định là N.Đ.T (23 tuổi) và P.H.P.T (15 tuổi, cùng ở P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận dù không có giấy phép lái xe nhưng khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24.12, tại đường Thuận Yến (P.Hòa Cường), cả hai đã điều khiển xe máy BS 43AC-034.98 và 43C2-074.07 chạy bằng một bánh. Toàn bộ hành vi "bốc đầu" xe đã bị người dân quay lại và phản ánh đến lực lượng CSGT.

Phòng CSGT Đà Nẵng lập biên bản xử phạt cả 2 về các lỗi "điều khiển xe bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh" và "không có giấy phép lái xe".

Chủ phương tiện cũng bị xử phạt lỗi "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông" theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đáng chú ý, với các hành vi trên, cả 2 chiếc xe này đều bị tịch thu; người giao xe máy bị phạt 9 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, các trường hợp vi phạm đã thừa nhận sai phạm, nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của hành vi "bốc đầu" xe máy và cam kết không tái phạm.